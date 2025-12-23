Dans le communiqué OUVERTURE DE LA GARE CÔTE-DE-LIESSE D'EXO PRÉVUE LE 12 JANVIER, diffusé le 22-Dec-2025 par exo sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le quatrième paragraphe du texte. Le lien du "site Web" a été mis à jour. La copie complète est corrigée comme suit :

OUVERTURE DE LA GARE CÔTE-DE-LIESSE D'EXO PRÉVUE LE 12 JANVIER

MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Exo et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annoncent aujourd'hui la date d'ouverture de la gare Côte-de-Liesse. Alors que les derniers travaux résiduels et les essais seront complétés dans les prochaines semaines, les partenaires sont confiants de pouvoir ouvrir la nouvelle gare le 12 janvier.

Cette gare deviendra alors le terminus de la ligne de train 15 Mascouche. L'accès à la nouvelle gare renforcera la complémentarité des réseaux de transport collectif pour les citoyens des couronnes nord et sud de Montréal.

Des trajets plus courts pour se rendre au centre-ville de Montréal

Grâce à cette mise en service, les usagers bénéficieront d'une correspondance directe avec la station Côte-de-Liesse du Réseau express métropolitain (REM). Par ailleurs, la station Sauvé du métro de la Société de transport de Montréal (STM) demeure une correspondance possible sur la ligne. Cette étape marque par le fait même la fin du trajet de la ligne de train 15 Mascouche vers la gare Centrale.

Avec l'ouverture de la gare Côte-de-Liesse et la correspondance avec le REM, les usagers de la ligne de train 15 Mascouche verront leur temps de parcours vers le centre-ville de Montréal passer d'environ 1 h 50 à près de 1 h 07, soit un gain de 45 minutes. Ainsi, cette initiative offre un accès plus rapide et efficace au centre-ville de Montréal. Exo invite la clientèle à découvrir dès maintenant son nouveau trajet vers le centre-ville, à consulter le nouvel horaire disponible sur notre site Web et à planifier ses déplacements à l'aide de Chrono.

Pour toute information relative à la tarification applicable, l'ARTM invite les usagers à consulter la grille tarifaire en vigueur sur le site artm.quebec.

« Attendue depuis longtemps, la nouvelle gare Côte-de-Liesse représente une excellente nouvelle pour les clients d'exo, dont les déplacements vers le centre-ville seront plus rapides. Cette infrastructure vient renforcer la mobilité dans le Grand Montréal et reflète notre volonté d'offrir un service adapté aux besoins des citoyens », souligne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

« L'ouverture de la gare Côte-de-Liesse est une étape clé pour améliorer l'intégration des réseaux de transport collectif dans la région métropolitaine. En offrant une correspondance directe avec le REM, nous renforçons l'accessibilité et la mobilité pour des milliers de citoyens. C'est le fruit d'un important travail de collaboration entre les partenaires et illustre notre engagement commun à offrir une expérience de transport moderne, fiable et mieux adaptée aux besoins. »

- indique Philippe Dubé, directeur Gestion de l'Exploitation et équipements, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

