Réaction d'exo à la révision annoncée des cibles d'électrification du transport collectif

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Exo accueille avec intérêt la modification des cibles d'électrification du transport collectif annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Cette mise à jour lui permettra de poursuivre l'acquisition d'autobus hybrides et électriques, une solution adaptée à ses besoins opérationnels et aux objectifs gouvernementaux de transition énergétique.

Exo espère que les détails sur les paramètres des programmes de soutien seront communiqués rapidement par le gouvernement du Québec. Pour que la transition énergétique du transport collectif soit un succès, le gouvernement doit être clair sur les paramètres de financement et verser rapidement les subventions aux sociétés de transport.

Exo orienté sur la réduction de ses coûts d'exploitation

Le modèle d'affaires d'exo, actuellement basé sur l'impartition, fera l'objet d'une importante optimisation au cours des prochaines années. Afin de réduire ses coûts d'exploitation, exo souhaite devenir propriétaire de son matériel roulant ainsi que des infrastructures d'accueil nécessaires pour ces véhicules. Ces investissements lui permettront également de diminuer l'empreinte carbone de l'organisation tout en générant des économies récurrentes.

Exo réitère sa volonté de contribuer activement à l'atteinte des nouvelles cibles gouvernementales. L'organisation est prête à collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec pour soutenir la transition énergétique du transport collectif et suivra attentivement les prochaines annonces à cet égard.

