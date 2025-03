Exo souligne la contribution essentielle des travailleurs du transport collectif

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Exo se joint au mouvement de la journée d'appréciation des chauffeurs et des travailleurs du transport collectif pour mettre en lumière le rôle de celles et ceux qui veillent chaque jour au bon fonctionnement de son réseau, et assurent quotidiennement la mobilité de milliers de citoyens dans les couronnes nord et sud de Montréal. Personnel de maintenance, coordonnateurs, inspecteurs, surveillants, agents à la billetterie ou encore au centre de relation client et chauffeurs : tant nos équipes que celles de nos partenaires contribuent, par leur professionnalisme et leur engagement, à offrir un service fiable et sécuritaire.

« De nombreuses personnes sont à l'œuvre 7 jours sur 7, et dans toutes les conditions, pour assurer la continuité du service et répondre aux besoins de mobilité de la population, que ce soit pour nos services d'autobus, de train, de transport à la demande ou de transport adapté. La contribution de nos équipes et des conducteurs de nos partenaires transporteurs est essentielle, et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur travail. J'invite également toute la clientèle à témoigner leur appréciation aux travailleurs sur le terrain en cette journée dédiée », déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Des gestes de reconnaissance qui font toute la différence

À travers cette initiative, exo souhaite rappeler l'importance du respect et de la reconnaissance envers les travailleurs qui rendent le transport collectif possible. Exo invite l'ensemble de la clientèle à prendre part à cette journée d'appréciation et à valoriser le travail de celles et ceux qui facilitent leurs déplacements au quotidien.

