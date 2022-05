EXO SALUE LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo salue l'annonce faite hier par le ministre des Transports, François Bonnardel, de la création d'un comité de travail sur le financement du transport collectif qui regroupera le gouvernement du Québec, les municipalités ainsi que les organismes partenaires. Tel qu'annoncé, ce comité permettra d'établir un cadre financier 2023-2028 afin de relancer le transport collectif et d'en bonifier les services dans la région métropolitaine de Montréal, autant pour le service régulier que pour le transport adapté.

« Le financement du transport collectif est un enjeu récurrent. Chaque année, les besoins augmentent alors que le financement stagne. De plus, le lien entre la facture à payer et le service reçu doit être simplifié pour engager les municipalités envers le développement du transport collectif dans les couronnes. À l'aube de ses 5 ans, exo demeure une jeune organisation en croissance avec un retard de financement qui doit être rattrapé afin que les usagers en couronnes puissent bénéficier d'un service équitable à celui des autres opérateurs de transport collectif. Nous avons définitivement besoin de plus de prévisibilité financière pour atteindre nos objectifs. Nous nous réjouissons de la création de ce comité de travail et le ministre Bonnardel pourra compter sur exo pour y participer activement et soumettre des idées novatrices afin de régler l'enjeu récurrent du financement du transport collectif », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

