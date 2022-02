Dernière ligne droite vers la mise en service

Cette première livraison permet à exo d'entamer les étapes menant à la mise en service des nouvelles voitures, dernière étape du projet qui totalisera près de 196 M$.

Ces étapes consisteront notamment à effectuer des vérifications mécaniques complètes de sécurité, des tests statiques en centre de maintenance et des tests dynamiques sur le réseau ainsi que des tests de freinage.

Exo prévoit recevoir les voitures restantes de la commande en cours d'année. Leur mise en service sur le réseau est prévue pour le début de l'année 2023. Enfin, les dix dernières voitures font l'objet d'ajustements finaux afin d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces dernières seront reçues ultérieurement, pour une mise en service prévue en 2024.

Rappelons que les voitures avaient été commandées en 2017, avec une livraison initialement prévue en juin 2019. Toutefois, en raison principalement de la pandémie de COVID-19, mais également en raison d'ajustements techniques aux voitures et du rehaussement de la part de contenu local, les premières livraisons avaient été retardées jusqu'à ce jour.

Des voitures spécifiquement conçues pour les besoins d'exo

Les voitures à deux étages pouvant accueillir jusqu'à 147 passagers assis ont été adaptées aux besoins d'exo grâce à une collaboration entre l'équipe de projet et le manufacturier des voitures, CRRC. Cette importante commande aura d'ailleurs permis à une dizaine de fournisseurs canadiens, dont huit entreprises québécoises, de participer à la construction des voitures et de développer des partenariats avec CRRC. La part de contenu local intégré aux voitures s'élève à plus de 28 %.

« Nous sommes très heureux de recevoir les premières unités de cette commande historique pour exo. Cette première livraison nous donne l'élan nécessaire pour entamer les dernières étapes qui nous amèneront à la mise en service des nouvelles voitures au début de l'année 2023. Les trains d'exo font indéniablement partie de l'équation de la mobilité durable et c'est pourquoi nous continuons d'investir dans leur modernisation afin de construire un réseau de transport en commun fiable et efficace. »

-- Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Tout au long de la réalisation du projet, nous avons travaillé de très près avec le fournisseur sur la conception des voitures. Nous avons donc des voitures spécifiquement conçues pour nos besoins, de très haute qualité et dans lesquelles nos clients pourront profiter d'une expérience à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine. Nos équipes d'entretien et de préparation sont maintenant à pied d'œuvre pour compléter les examens et analyses nécessaires avant de pouvoir mettre les voitures en service. »

-- Michael Émond, directeur, gestion de projets maintien et matériel roulant

En terminant, rappelons que les voitures ont été subventionnées par le ministère des Transports du Québec (MTQ) en vertu du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxi-bus.

