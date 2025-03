EXO POURSUIT LES NÉGOCIATIONS AVEC SES INSPECTEURS

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Exo confirme que des négociations pour le renouvellement de la convention collective des inspecteurs et inspectrices en sûreté sont présentement en cours. Seules trois clauses d'ordre monétaire sont encore en discussion à la table de négociation. Tous les autres aspects du contrat de travail collectif font l'objet d'une entente entre les parties. Du point de vue d'exo, les parties collaborent dans ce processus.

Nous sommes déterminés à trouver une solution équitable et durable qui répondra aux besoins des parties. C'est une priorité pour exo d'offrir un environnement de travail sécuritaire et équitable pour ses employés tout en assurant la sécurité et le bien-être de ses usagers.

Exo reste optimiste quant à l'issue des négociations et continuera à travailler en étroite collaboration avec le syndicat pour trouver des solutions qui amélioreront les conditions de travail de nos inspecteurs et inspectrices.

Nous tenons à rassurer notre clientèle que ni la sécurité de nos usagers, ni le déroulement nos opérations, ne sont compromis par le nombre actuel d'inspecteurs et qu'ils ne courent aucun risque.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]