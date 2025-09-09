Exo poursuit le déploiement d'un réseau plus inclusif : trois nouvelles lignes d'autobus accessibles dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Exo poursuit ses efforts afin d'améliorer l'accessibilité de son réseau d'autobus avec l'ajout de trois lignes accessibles dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan (CRC). Dès maintenant, la ligne locale 104 - Chambly ainsi que les lignes Express 481 et 482 qui desservent le Terminus Brossard, sont adaptées pour mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la clientèle.

« Rendre notre réseau plus inclusif fait partie des engagements d'exo. En mettant ces lignes en place, exo améliore la sécurité et l'accessibilité des services d'autobus réguliers du secteur Chambly-Richelieu-Carignan afin que l'ensemble de notre clientèle puisse se déplacer en toute confiance, qu'il s'agisse de personnes à mobilité réduite, de personnes âgées ou encore de familles accompagnées de jeunes enfants », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires chez exo.

« La Ville de Chambly est fière d'avoir contribué concrètement à cette avancée en matière d'accessibilité. En collaborant avec exo, nous avons posé un geste significatif pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et pour rendre le transport collectif plus inclusif et accueillant pour tous », déclare Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly.

L'accessibilité au cœur de l'engagement d'exo

Cette initiative s'inscrit dans les engagements pris par exo à travers son Plan stratégique organisationnel 2021-2027, son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027 et sa Politique sur l'accessibilité universelle à offrir des services intégrés et inclusifs, l'un des objectifs étant la poursuite de la mise en accessibilité du réseau.

Exo prévoit déjà la poursuite de ces efforts. D'autres lignes d'autobus du secteur CRC sont à l'étude pour être rendues accessibles, de même que dans les secteurs Le Richelain / Roussillon, où les travaux de diagnostic sont complétés et où la planification sera amorcée au cours de 2026.

Rappelons également que le financement des projets en accessibilité pour le transport collectif fait également partie des 6 propositions d'exo dans le cadre de sa plateforme d'inspiration électorale Génération exo.

