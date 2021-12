Exo : Nouvelle année, nouveaux horaires!

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Exo informe la clientèle de ses réseaux d'autobus qu'à compter du 10 janvier 2022, de nouveaux horaires seront en vigueur et que des ajustements seront apportés à l'horaire de la ligne de train exo5 Mascouche. Exo continue de s'adapter au retour progressif des étudiants et des travailleurs dans son réseau.

Le planificateur de trajets ainsi que les nouveaux horaires sont disponibles à l'adresse suivante : exo.quebec/fr/planifier-trajet

Autobus

Les ajustements en vigueur à partir du 10 janvier 2022 permettront :

d'améliorer la capacité d'accueil des services d'autobus d'exo en périodes de pointe pour la clientèle étudiante ; d'améliorer l'adhérence à l'horaire des autobus et de s'ajuster aux plus récentes conditions de circulation.

Trains

Des ajustements à l'horaire des trains de la ligne exo5 Mascouche seront apportés afin de favoriser une meilleure adhérence à l'horaire.

Rappelons que depuis le 23 août, des départs ont été réintégrés à l'horaire de plusieurs lignes de train pour offrir plus d'options de déplacement à la clientèle.

Taxibus

Il est important de souligner que depuis l'automne, de nouveaux départs de taxibus ont été ajoutés en mi-journée afin de faciliter les déplacements en dehors des heures de pointe. Les usagers peuvent profiter de ce nouveau service aux départs et aux arrivées des trains à certaines gares des lignes exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme, exo3 Mont-Saint-Hilaire et exo5 Mascouche.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés.

Nous invitons notre clientèle à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

