Exo : Nouveaux Horaires sur la couronne nord en 2023

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les horaires d'hiver des services d'autobus, de train et de transport adaptés des secteurs Terrebonne-Mascouche et L'Assomption sur la couronne nord seront en vigueur à compter du 9 janvier 2023. Les horaires du secteurs Laurentides, publiés le 30 novembre dernier, entrent quant à eux en vigueur le 1er janvier.

Exo invite ses clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono , notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Faits saillants par secteur

Secteur Terrebonne-Mascouche

Les lignes 25 et 25B emprunteront désormais le nouveau SRB Pie-IX, entrainant quelques modifications à l'horaire. L'horaire de la ligne 14 est quant à lui entièrement modifié dans les deux directions. Par ailleurs, 3 nouveaux départs en direction du terminus Montmorency sont ajoutés sur la ligne 19.

Les horaires du secteur Terrebonne-Mascouche peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur L'Assomption

Les horaires du secteur L'Assomption demeurent inchangés. Ils peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Train et transport adapté

Il est à noter que les horaires de train demeurent inchangés et que le service de transport adapté continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

