Exo - Mise à jour : Reprise du service régulier sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - À la suite du déraillement d'un train de marchandises survenu le mercredi 18 mars près de la gare Dorion et de la reprise de la circulation ferroviaire annoncée le jeudi 19 mars, exo souhaite informer sa clientèle et ses partenaires de la reprise complète du service régulier d'exo sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson, et par le fait même, de la fin du service alternatif.

Nous invitons les usagers à se référer à l'horaire régulier de service pour leurs déplacements sur la ligne, ainsi qu'à consulter l'application Chrono ou le site Web d'exo pour connaître l'état du service en temps réel.

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires et nos équipes qui ont soutenu les opérations durant cette perturbation prolongée et qui ont permis d'offrir un service pour accompagner adéquatement les usagers. Nous remercions également notre clientèle pour leur compréhension tout au long de cette situation.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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