Exo - Mise à jour : État du service sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson pour la matinée du vendredi 20 mars

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - À la suite du déraillement d'un train de marchandises survenu le mercredi 18 mars près de la gare Dorion, exo souhaite informer sa clientèle et ses partenaires des mesures mises en place pour assurer le service pour la matinée du vendredi 20 mars.

À la suite de la confirmation de la reprise de la circulation ferroviaire par le CPKC, le service d'exo sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson se rétablit graduellement, entre les gares Hudson et Lucien‑L'Allier. Cependant, exo maintient son service alternatif par autobus, car d'importants retards sont possibles en raison de la congestion ferroviaire. L'objectif est d'assurer un service plus stable et prévisible pour les usagers pendant la reprise graduelle du service sur la ligne.

Il s'agit d'un plan établi en date du 19 mars, à 21 h 30 et qui est susceptible de changer. Nous invitons donc les usagers à consulter l'application Chrono et notre site Web avant de se déplacer, afin de planifier adéquatement leurs déplacements.

Voici le service auquel les usagers peuvent s'attendre pour la pointe du matin et l'avant-midi du vendredi 20 mars :

Train

Les trains suivants desserviront la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson selon l'horaire régulier :

10 - départ à 5 h 45 (direction Montréal)

12 - départ à 6 h 13 (direction Montréal)

114 - départ à 6 h 45 (direction Montréal)

112 - départ à 7 h 00 (direction Montréal)

11 - départ à 7 h 05 (direction Vaudreuil)

18 - départ à 7 h 33 (direction Montréal)

41 - départ à 7 h 50 (direction Vaudreuil)

20 - départ à 8 h 10 (direction Montréal)

13 - départ à 9 h 55 (direction Vaudreuil)

22 - départ à 11 h 15 (direction Montréal)

Les trains suivants seront annulés sur la ligne 11 - Vaudreuil - Hudson :

14 - départ à 6 h 55 (direction Montréal)

16 - départ à 7 h 30 (direction Montréal)

Autobus

Voici les mesures déployées pour soutenir les déplacements sur la ligne pendant la reprise graduelle du service pendant la pointe du matin :

La ligne d'autobus 40 bonifiée, qui relie les terminus Vaudreuil et Côte‑Vertu : Service de navettes du terminus Vaudreuil au terminus Côte-Vertu (quai 21), avec des départs à partir de 6 h 00 jusqu'à 8 h 30



Service de navettes bonifié du terminus Vaudreuil avec arrêts aux gares Île-Perrot, Pincourt et Dorion, puis au terminus Côte-Vertu (quai 21), avec service offert à partir de 6 h 00 à la gare Dorion jusqu'à 8 h 30



Lieux d'embarquement : Gare Dorion : avenue Saint‑Henri, devant le 87 Terrasse‑Vaudreuil : arrêt Traversier / Cardinal‑Léger Gare Île‑Perrot : quai 4 Terminus Côte‑Vertu : emplacements désignés pour les lignes d'exo



Pour les usagers de la gare Hudson, il est nécessaire d'utiliser le service d'autobus de la ligne 21 vers le terminus Vaudreuil

Voici les mesures déployées pour soutenir les déplacements sur la ligne pendant la reprise graduelle du service en avant-midi, après la pointe du matin :

Service d'autobus dédié pour offrir un transport alternatif aux départs de train 13 (départ à 8 h 55, direction Vaudreuil) et 22 (départ à 11 h 15, direction Montréal), avec fin du service à 12 h 00

Lieux d'embarquement pour le départ à 10 h 47 : Gare Île‑Perrot (quai 4) Terrasse‑Vaudreuil (Traversier / Cardinal‑Léger) Gare Dorion (avenue Saint‑Henri, devant le 87) Terminus Vaudreuil (quai 5)



Lieux d'embarquement pour le départ à 11 h 20 : Gare Dorion Terrasse‑Vaudreuil Gare Île‑Perrot Terminus Côte‑Vertu



Les usagers sont invités à :

consulter l'application Chrono ou le site Web d'exo pour connaître l'état du service en temps réel ;

privilégier les options de transport alternatif lorsque possible ;

porter attention aux messages vocaux diffusés à bord des trains.

Des mises à jour continues seront publiées sur notre site Web et Chrono en fonction de l'évolution de la situation.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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