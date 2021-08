Exo : les nouveaux horaires de train et d'autobus pour l'automne sont maintenant disponibles

MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Exo tient à rappeler aux usagers de ses réseaux d'autobus et de train que les horaires de la saison automnale seront en vigueur à compter du 23 août prochain. Afin d'être prêt à accueillir les étudiants et les travailleurs qui effectueront un retour progressif vers le centre-ville de Montréal, exo a procédé à des ajustements de son offre de service pour offrir plus de flexibilité à sa clientèle.

Les nouveaux horaires sont maintenant disponibles à l'adresse suivante : exo.quebec/fr/planifier-trajet

Rappel

Trains

Dès le 23 août, des départs de train seront réintégrés à l'horaire pour offrir plus d'options de déplacement à la clientèle. En revanche, certains trains seront plus courts. Le retour de ces départs, jumelé à l'ajustement du nombre de voitures, permettra à exo d'offrir un service optimisé respectant le cadre budgétaire fixé par l'ARTM.

Autobus

Dès le 23 août, l'offre de service d'automne du réseau d'autobus d'exo sera semblable à celle de l'hiver 2021, avec quelques ajustements. Afin de faciliter les déplacements des usagers qui seront appelés à voyager en dehors des heures de pointe, de nouveaux départs seront ajoutés sur certaines lignes d'autobus qui mènent aux gares de train en mi-journée.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés, comme ce fut le cas au cours de la dernière année.

Horaires lors de la fête du Travail

Alors que les horaires d'automne entrent en vigueur le 23 août prochain, exo rappelle que des horaires spéciaux seront applicables lors de la fête du Travail, le 6 septembre prochain. Ces horaires seront communiqués prochainement.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono .

