EXO : LES HORAIRES D'AUTOBUS POUR L'ÉTÉ EN VIGUEUR À COMPTER DU 26 JUIN

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'été de ses services d'autobus seront en vigueur à compter du 26 juin prochain. Les lignes d'autobus à l'usage quasi exclusif de la clientèle étudiante sont notamment temporairement retirées de la grille horaire pendant l'été. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Autobus

Laurentides

Retrait de certains voyages sur les lignes 8, 9 et 88.

Modifications mineures aux horaires des lignes 8, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

La Presqu'Île

Retrait de certains voyages sur les lignes 7 et 10.

Retrait de tous les voyages de la ligne 91.

Sud-Ouest

Retrait de certains voyages sur les lignes 7 et 10.

Le parcours de la ligne 28 se terminera dorénavant au terminus Centre-ville au lieu du terminus Mansfield .

Haut-Saint-Laurent

Retrait de la desserte du Cégep André-Laurendeau sur la ligne 111.

Le parcours de la ligne 111 se terminera dorénavant au terminus Centre-ville au lieu du terminus Mansfield .

Sorel-Varennes

Retrait de certains voyages sur la ligne 720.

Vallée-du-Richelieu

Retrait de tous les voyages de la ligne 30.

Retrait de certains voyages sur les lignes 200 et 201.

201. Nouvel horaire sur la ligne 300 dès la mise en service du REM.

Sainte-Julie

Retrait de certains voyages sur les lignes 325, 330 et 350.

350. Nouvel horaire sur la ligne 600 dès la mise en service du REM.

Le Richelain/Roussillon

Service actuel maintenu jusqu'à la mise en service du REM.

Chambly-Richelieu-Carignan

Service actuel maintenu jusqu'à la mise en service du REM.

Pour connaître tous les détails des horaires d'été du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus .

Trains

Les horaires du service de trains d'exo demeurent les mêmes pour la période estivale.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]