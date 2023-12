EXO : HORAIRES D'HIVER EN VIGUEUR À COMPTER DU 8 JANVIER SUR LA COURONNE SUD

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Exo avise sa clientèle de la couronne sud que les horaires d'hiver de ses services de train et d'autobus seront en vigueur à compter du 8 janvier prochain. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Exo a procédé à des ajustements sur certaines lignes dans le but d'améliorer le service au bénéfice de la clientèle. Ces modifications peuvent notamment être expliquées par un changement dans le temps de parcours réel des voyages des autobus, des améliorations aux correspondances aux terminus ou bien la variation de l'achalandage sur certaines lignes.

Autobus

Chambly-Richelieu-Carignan

Lignes 107 et 681 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances ;

681 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances ; Ligne 481 : Retrait d'un départ en raison d'un trop bas achalandage ;

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Haut-Saint-Laurent

Aucune modification.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

La Presqu'Île

Ligne 33 : Modification mineure du parcours via la rue Northcote au lieu de la rue Montcalm à la demande de la Ville de Pincourt . Deux arrêts ne seront plus desservis. Les usagers pourront se rendre aux arrêts se situant à seulement un coin de rue des arrêts retirés.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Le Richelain/Roussillon

Plusieurs ajustements ont été apportés au nouveau réseau d'autobus dans le secteur. Pour tous les détails, veuillez consulter le communiqué à cet effet.

Sainte-Julie

Ligne 3 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances avec la ligne 600 ;

Lignes T1 et T2 : Fusion de ces lignes sous la nouvelle dénomination T32 avec un nouvel horaire (toujours sur réservation) et un nouveau parcours desservant le parc industriel et le CFP des Patriotes ;

Ligne T3 : Nouvelle dénomination T33 avec le même horaire sur réservation et modification mineure au parcours ;

Ligne T34 : Nouvelle ligne sur réservation reliant les terminus de Sainte-Julie et Beloeil , via la portion de Saint-Mathieu-de-Beloeil située au nord de l'autoroute 20 et le quartier Vilamo de Sainte-Julie .

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Sorel-Varennes

Ligne 370 : Ajout d'un départ le matin et amélioration des correspondances avec la ligne 30 ;

Ligne 723 : Les voyages débuteront et termineront leur parcours à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) pour une meilleure cohérence dans l'ordre des arrêts.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Sud-Ouest

Lignes 20, 27 et 28 : Ajustements mineurs de 1 à 11 minutes aux horaires de passage à l'arrêt des autobus ;

Lignes 31, 32 et 33 : amélioration des correspondances en semaine ;

Lignes T22, T23 et T27 : Ajustements mineurs aux horaires en semaine pour maintenir les correspondances avec les lignes 31 et 32.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Vallée-du-Richelieu

Lignes 20B , 21, 22, 23, 24, 25, 26, T22, T24 et T26 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances avec la ligne de train Mont-Saint-Hilaire ;

, 21, 22, 23, 24, 25, 26, T22, T24 et T26 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances avec la ligne de train Mont-Saint-Hilaire ; Ligne 200 : Ajout de deux départs en direction de Saint-Hyacinthe le matin pour répondre à la hausse de l'achalandage ;

Ligne T30 : Prolongement de la ligne jusqu'au Mail Montenach à Beloeil et ajout d'une desserte pour deux quartiers de Saint-Mathieu-de-Beloeil situés au sud de l'Autoroute 20.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Trains

Les horaires des lignes de train de banlieue Mont-Saint-Hilaire et Candiac demeurent inchangés.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés. Certains délais pourraient cependant être observés en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire et Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]