EXO : HORAIRES D'ÉTÉ EN VIGUEUR À COMPTER DU 24 JUIN À L'EXCEPTION DU SECTEUR CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'été de ses services d'autobus seront en vigueur à compter du 24 juin prochain (à l'exception du secteur Chambly-Richelieu-Carignan), et ce, jusqu'au 18 août. Pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, l'horaire d'été entrera en vigueur au 1er juillet. Les lignes d'autobus à l'usage quasi exclusif de la clientèle étudiante sont notamment temporairement retirées de la grille horaire pendant l'été. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Autobus couronne nord

L'Assomption

Réduction de service des lignes 1 et 8 pendant la période estivale

Modifications mineures aux horaires des lignes 11 et 15

Retrait définitif des lignes T2 et T3

Réduction du service au cégep sur la ligne 400 pendant la période estivale

Laurentides

Réduction de service des lignes 8, 9 et 88 pendant la période estivale

Ajout de départs sur les lignes 404, 498 et 499

Modifications mineures aux horaires des lignes 17, T17, 89, 93, 101, T101 et 243

Modifications mineures de parcours des lignes 93, 101 et T101

T101 Retrait définitif d'un arrêt des lignes 107 et T107 (#80685, Jean-Baptiste-Rolland Est / Quartier 50+)

Terrebonne-Mascouche

Réduction de service des lignes 19 et 30 pendant la période estivale

Modifications mineures aux horaires des lignes 1, 2, 4, 5 et 20

Retrait des services d'autobus des lignes 11C, 22, 24C, 27 et 403 pendant la période estivale

Modifications mineures du parcours de la ligne 5

Modification à Sainte-Thérèse du quai d'embarquement de la ligne 23

Autobus couronne sud

Haut-Saint-Laurent

Modifications mineures à l'horaire de la ligne 111

Modification au terminus Châteauguay du quai d'embarquement de la ligne 111

La Presqu'Île

Réduction de service des lignes 7, 10 et 15 pendant la période estivale

Modifications mineures aux horaires des lignes 45, 46 et 47

Retrait des services d'autobus de la ligne 91 pendant la période estivale

Ajout d'un arrêt des lignes 15 et 115 ( Valois , face au tunnel vers Saint-Charles )

Le Richelain/Roussillon

Réduction de service des lignes 140, 152, 555 et 556 pendant la période estivale

556 pendant la période estivale Modifications mineures aux horaires des lignes 142, 144, 550 et 551

Sainte-Julie

Réduction de service des lignes 325 et 330 pendant la période estivale

330 pendant la période estivale Bonification du service de la ligne 350 pendant la période estivale

Sorel-Varennes

Ajout d'un arrêt des lignes 700 et 701 à Varennes

701 à Retrait des services d'autobus des lignes 710 et 730 pendant la période estivale

730 pendant la période estivale Réduction de service de la ligne 720 pendant la période estivale

Sud-Ouest

Réduction de service de la ligne 28 pendant la période estivale

Ajout de départs sur les lignes 21 et 32

Retrait des services d'autobus de la ligne 90 pendant la période estivale

Modifications mineures aux horaires des lignes 1, 21, 22, T22, 23, T23, 24, 25, T25, 27, T27, 29, T29, 31, 32, et 33

Modifications mineures de parcours des lignes 25 et T25

Modification au terminus Châteauguay du quai d'embarquement des lignes 27, 31 et 32

Vallée-du-Richelieu

Retrait des services d'autobus de la ligne 30 dès le 3 juin

Réduction de service des lignes 200 et 201 pendant la période estivale

Pour connaître tous les détails des horaires d'été du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus .

Remplacement d'autobus

Une dizaine d'autobus qui circulent actuellement dans les secteurs Sainte-Julie et Vallée-du-Richelieu seront remplacés par des véhicules qui offriront une meilleure accessibilité aux usagers ayant des limitations fonctionnelles.

Ce changement impliquera une harmonisation des équipements à bord des autobus pour une durée de quelques semaines. La localisation de votre autobus via l'appli Chrono pourrait être temporairement interrompu. Nous vous invitons donc à vous fier aux horaires disponibles sur notre site internet. Notez que vous devez détenir un titre valide en tout temps lors de vos déplacements.

Trains

Les horaires du service de trains d'exo demeurent les mêmes pour la période estivale.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

