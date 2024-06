EXO : HORAIRES d'ÉTÉ EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JUILLET DANS LE SECTEUR CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle du secteur Chambly-Richelieu-Carignan que les horaires d'été de ses services d'autobus seront en vigueur à compter du 1er juillet prochain, et ce, jusqu'au 18 août. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Parmi les modifications apportées, notons :

Un changement de transporteur avec une nouvelle flotte d'autobus composée d'autobus urbains et de midibus (retrait complet des autocars);

Une réduction de service de la ligne 481 (Terminus Chambly - Terminus Brossard) pour la période estivale. En ajustant conjointement l'horaire de la ligne 482 ( Chambly - Terminus Brossard, une fréquence aux 10 minutes est maintenue pour ces deux lignes combinées;

- Terminus Brossard, une fréquence aux 10 minutes est maintenue pour ces deux lignes combinées; Des modifications mineures aux horaires de la ligne 487;

Une réduction de service de la ligne 681.

Pour connaître tous les détails des horaires d'été du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus .

Trains

Les horaires du service de trains d'exo demeurent les mêmes pour la période estivale.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

