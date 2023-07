EXO : HORAIRES D'AUTOMNE EN VIGUEUR À COMPTER DU 21 AOÛT

MONTRÉAL, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'automne de ses services de train et d'autobus seront en vigueur à compter du 21 août prochain. Entre autres, les horaires réguliers d'autobus réintègrent certains départs ayant été retirés pour l'été, notamment les lignes à l'usage quasi exclusif des étudiants. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Autobus

Laurentides

Lignes 8, 9 et 88 : Les voyages retirés en période estivale sont remis à l'horaire ;

Lignes 12, 15, 17 et 20 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances à la gare Rosemère ;

Ligne 92 : Le parcours est modifié dans le Vieux-Saint-Eustache.

Ligne 243 : Ajout d'une ligne est-ouest dans le secteur Saint-Augustin de Mirabel .

Terrebonne-Mascouche

Toutes les lignes : Les voyages retirés en période estivale sont remis à l'horaire ;

Ligne 30 : L'horaire a été complètement révisé et le parcours sera prolongé jusqu'à la gare Mascouche durant les heures de pointe.

L'Assomption

Plusieurs voyages retirés lors de la période estivale sont remis à l'horaire et des ajustements ont été apportés à l'ensemble des lignes du secteur. Ces changements visent à simplifier et optimiser l'offre de service. Pour consulter les détails.

La Presqu'Île

Ligne 7 (Collège John Abbott ) : Plusieurs voyages sont remis à l'horaire ;

) : Plusieurs voyages sont remis à l'horaire ; Ligne 10 : Plusieurs voyages sont remis à l'horaire ;

Ligne 91 (Cégep Gérald-Godin) : Tous les voyages sont remis à l'horaire ;

Ligne 45 : Retour à l'horaire régulier d'avant la période estivale ;

Ligne 31 : Modification du parcours dans le secteur Pointe-aux-Renards ;

Lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 61 : Ajustements mineurs aux horaires afin de s'arrimer aux nouveaux horaires de la ligne de train 11 Vaudreuil/Hudson.

Sud-Ouest

Ligne 90 (Cégep André-Laurendeau) : Tous les voyages sont remis à l'horaire.

Haut-Saint-Laurent

Ligne 111 (Cégep André-Laurendeau) : Remise à l'horaire des voyages ayant été retirés pour la période estivale.

Sorel-Varennes

Ligne 720 : Les voyages retirés en période estivale sont remis à l'horaire ;

Lignes 700, 701, 707, 709, 710 et 731 : modifications mineures à l'horaire de plusieurs voyages.

Vallée-du-Richelieu

Ligne 30 (cégep Saint-Hyacinthe ) : Remise à l'horaire de la ligne et modification de l'heure de départ de certains voyages ;

) : Remise à l'horaire de la ligne et modification de l'heure de départ de certains voyages ; Lignes 200 et 201 : Les voyages retirés en période estivale sont remis à l'horaire ;

201 : Les voyages retirés en période estivale sont remis à l'horaire ; Ligne 300 : Les horaires en vigueur à partir du 31 juillet 2023 continueront de s'appliquer pour l'automne avec rabattement vers le REM au Terminus Brossard.

Sainte-Julie

Ligne 350 : Ajout d'un voyage à 21 h 30 du Terminus Longueuil ;

Ligne 5 : Ajout d'un voyage à 8 h 18 ;

Ligne 600 : Les horaires en vigueur à partir du 31 juillet 2023 continueront de s'appliquer pour l'automne avec rabattement vers le REM à Brossard .

Le Richelain/Roussillon

Les horaires en vigueur à partir du 31 juillet 2023 continueront de s'appliquer pour l'automne avec rabattement vers le REM aux Terminus Brossard et Panama .

Chambly-Richelieu-Carignan

Les horaires en vigueur à partir du 31 juillet 2023 continueront de s'appliquer pour l'automne avec rabattement vers le REM au Terminus Brossard.

Pour connaître tous les détails des horaires d' automne du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo. quebec/fr/planifier-trajet/autobus .

Trains

Les horaires de train de la ligne 11 Vaudreuil/Hudson seront modifiés à compter du 21 août. Il s'agit de changements mineurs, avec une différence maximale de 2 minutes sur les voyages. Ces ajustements ont été effectués après une révision des temps de parcours dans le but de réduire les temps d'attente excédentaires et d'améliorer la ponctualité des correspondances train/bus.

Les horaires des autres lignes de trains d'exo demeurent les mêmes.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]