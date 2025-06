Exo facilite les déplacements du secteur Laurentides nord avec un réseau modernisé en vigueur dès le 23 juin 2025

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - En prévision de la mise en service de la première phase de la refonte de son réseau d'autobus transformé dans le secteur Laurentides nord, exo annonce aujourd'hui la publication des nouveaux horaires, en vigueur à compter du 23 juin 2025.

Afin de faciliter la transition pour les usagers, exo les invite à utiliser dès maintenant le planificateur de trajets disponible sur son site web pour se familiariser avec les nouvelles lignes et mieux planifier leurs déplacements.

Cette refonte vise à simplifier les trajets, réduire les correspondances et améliorer la desserte locale. Les nouvelles lignes offriront une meilleure connectivité entre Saint-Jérôme, Saint-Canut et Mirabel-en-Haut, notamment pour les étudiants qui rejoignent les cégeps de la couronne nord et de Laval.

Un réseau modernisé, plus simple et mieux connecté

Dès le 23 juin, les usagers bénéficieront d'un réseau d'autobus repensé pour répondre plus efficacement à leurs besoins. Parmi les principaux changements :

Une desserte locale améliorée grâce à des trajets plus directs et optimisés.

Un nouvel axe structurant à Saint-Jérôme, reliant le Carrefour du Nord, le centre-ville, l'hôpital et les pôles économiques.

Des horaires ajustés pour une meilleure fréquence et une ponctualité accrue.

De nouveaux tracés dans les secteurs de Saint-Jérôme, Saint-Canut et Mirabel -en-Haut.

Par ailleurs, le système de numérotation des lignes a été revu afin de mieux refléter le type de service offert. Les usagers pourront ainsi plus facilement s'orienter et comprendre l'offre de transport selon la catégorie de leur ligne (locale, express, régionale ou sur réservation) :

Type Numérotation Description Local 200 à 299 Lignes circulant principalement à l'intérieur du secteur avec correspondances vers certaines gares Sur réservation 300 à 399 Lignes accessibles uniquement sur réservation Express 400 à 599 Lignes reliant des terminus, gares ou stations de métro, principalement en heures de pointe Régional 600 à 799 Lignes connectant plusieurs municipalités

Planifiez vos déplacements dès maintenant

Les usagers peuvent dès aujourd'hui consulter les nouveaux horaires et planifier leurs trajets en ligne sur l'application Chrono ou sur le site web d'exo : Exo - Refonte du réseau d'autobus.

Pour toute autre question, il est possible de communiquer avec l'équipe d'exo au :

1 833 allo-exo (1 833 255-6396).

Une transition progressive en deux étapes

La mise en place du nouveau réseau d'autobus dans le secteur Laurentides nord se fera graduellement afin d'assurer une adaptation progressive pour les usagers.

Phase 1 - 23 juin 2025 : Entrée en service des nouveaux trajets à Saint-Jérôme, Saint-Canut et Mirabel -en-Haut. Cette première étape inclut également l'optimisation de la ligne 9, qui deviendra la ligne 709 dans le nouveau système de numérotation.

Phase 2 (date à déterminer): Harmonisation complète avec les autres réseaux de transport de la région, incluant l'arrivée de la future antenne Deux-Montagnes du REM, le train de banlieue d'exo et le métro de la STM.

