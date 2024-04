EXO ET NAVILENS : POUR UNE MOBILITÉ PLUS INCLUSIVE

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Exo annonce que la ligne d'autobus 15, située à Repentigny, est présentement le site d'une initiative novatrice au terminus, aux arrêts et dans les véhicules qu'elle dessert. L'application NaviLens permet aux usagers ayant des limitations visuelles ou fonctionnelles de mieux s'orienter dans les transports collectifs en utilisant la caméra et l'assistance vocale de leur téléphone.

En quoi consiste la technologie NaviLens ?

En téléchargeant gratuitement l'application NaviLens, il est désormais possible d'utiliser un téléphone cellulaire pour s'orienter et circuler aisément sur nos sites grâce à une assistance vocale offerte dans plus de 30 langues.

Cette solution d'aide visuelle, qui a fait ses preuves dans plusieurs grandes villes à l'étranger, utilise la caméra d'un téléphone afin de repérer jusqu'à 20 mètres de distance des étiquettes installées aux arrêts et sur les autobus. L'application retransmet instantanément le contenu associé à exo par des codes QR et permet d'obtenir des indications claires et en temps réel sur l'emplacement de l'arrêt à proximité et les prochains départs de la ligne 15.

L'application NaviLens est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Une deuxième application, NaviLens GO, est également disponible pour les usagers n'ayant pas de limitation visuelle et qui souhaitent bénéficier de cette même technologie.

L'accessibilité pour tous, un engagement fort d'exo!

Testée en partenariat avec nos clients sur notre première ligne accessible, cette initiative répond aux engagements qu'exo a pris en matière d'accessibilité dans son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027. Cette initiative de huit mois, une première au Québec, nous permettra d'évaluer le potentiel de cette solution sur notre réseau. Déjà, exo envisage de tester la solution NaviLens à plus grande échelle dans une phase à venir.

« Exo démontre une fois de plus sa fibre innovatrice en testant cette fois une technologie pouvant simplifier de façon concrète les déplacements des usagers ayant des limitations visuelles ou fonctionnelles. En collaboration avec les usagers de notre première ligne accessible, nous travaillons à améliorer davantage l'expérience de notre clientèle en adaptant à la réalité québécoise une solution de pointe déjà en opération ailleurs dans le monde. », a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires.

Et si vous testiez NaviLens?

Exo invite les usagers du secteur l'Assomption à tester l'application lors de leurs déplacements sur la ligne 15 et à nous partager leurs commentaires afin de valider l'apport de cette technologie dans l'autonomie de leurs déplacements : https://exo.quebec/navilens

