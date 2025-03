Exo et NaviLens : nouvelle étape pour un parcours plus accessible

MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - Exo déploie le projet pilote NaviLens, sur les lignes de train 15 Mascouche et 13 Mont-Saint-Hilaire, aux 10 gares de la ligne 15 -Mascouche ainsi qu'aux autobus du secteur Vallée du Richelieu.

Cette technologie, déjà implantée sur la ligne d'autobus 15 Repentigny, permet un guidage vocal activé par la numérisation de codes installés sur les véhicules et les infrastructures et facilite les déplacements des personnes ayant des limitations visuelles. Exo est la première société de transport collectif au Canada à l'adopter sur un réseau ferroviaire, et la première au Québec pour un service d'autobus.

« Exo franchit un nouveau cap en matière d'accessibilité de son réseau. La poursuite de ce projet pilote dans de nouveaux secteurs offre une expérience plus fluide et intuitive à l'ensemble de la clientèle, y compris les personnes ayant des limitations visuelles, les touristes allophones et les usagers occasionnels. », déclare Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires

Comment fonctionne la technologie NaviLens ?

En téléchargeant l'application NaviLens sur un téléphone mobile, il est désormais possible d'être guidé en temps réel et en 36 différentes langues quant aux parcours à suivre.

Cette solution d'aide visuelle, qui a fait ses preuves dans plusieurs grandes villes à l'étranger, utilise la caméra du téléphone afin de repérer des codes colorés similaires à des codes QR à numériser à partir de l'application téléchargée.

L'application NaviLens est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Une deuxième application, NaviLens GO, est également disponible pour les usagers n'ayant pas de limitation visuelle et qui souhaitent bénéficier de cette même technologie.

L'accessibilité : une priorité d'exo

Exo a fait appel aux services d'un OBNL en accessibilité afin d'évaluer et d'adopter les meilleures pratiques inclusives et sécuritaires en matière d'environnement pour les personnes en perte de vision. Cette démarche repose sur une analyse des espaces extérieurs et intérieurs, en tenant compte de trois éléments clés : la disposition des lieux, l'éclairage des codes ainsi que le contraste des couleurs et de la luminosité.

Testée en collaboration avec le milieu associatif en amont de sa mise en service, cette initiative répond aux engagements qu'exo a pris en matière d'accessibilité dans son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027. Le projet pilote, qui s'échelonnera jusqu'en juin 2026, permettra d'évaluer la valeur ajoutée pour les usagers ayant des limitations visuelles, mais aussi de tester son utilité pour d'autres clientèles en prévision d'un déploiement progressif à plus grande échelle.

Et si vous testiez NaviLens ?

Exo invite sa clientèle à tester cette technologie lors de leurs prochains déplacements et à nous partager leurs commentaires afin de valider son apport dans l'autonomie de leurs parcours : https://exo.quebec/navilens

