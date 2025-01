Exo et Letenda font le bilan des essais routiers du midibus électrique

MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Exo et Letenda dressent le bilan des essais routiers effectués avec le midibus électrique dans le secteur de Saint-Eustache pendant 18 semaines en 2024, en collaboration avec Robert Paquette Autobus et Fils Inc. Le véhicule a pu parcourir 2 000 km sur les lignes 91, 88 et 88 express du secteur Laurentides dans la Ville de Saint-Eustache. Ces essais routiers ont également permis de recueillir l'avis de la clientèle qui a pu monter à bord du véhicule.

Transition vers l'électrification

Cette collaboration marque une étape importante pour exo et son programme exobus, dans le contexte de transition vers l'électrification de son parc d'autobus. Ces essais routiers ont été l'occasion pour exo de tester, en conditions réelles, la performance du midibus électrique de Letenda et de renforcer son expertise en électrification.

Alors que les premiers autobus électriques commandés par exo seront de type urbain de 12 mètres, les midibus de 9 mètres, tels que celui de Letenda, jouent un rôle clé dans les circuits moins achalandés ou pour s'adapter au cadre de vie de certains quartiers. L'objectif d'exo : détenir le bon gabarit d'autobus au bon endroit pour répondre à la demande réelle. D'ailleurs, exo devrait recevoir son premier autobus urbain électrique en 2025.

Des résultats positifs

Au total, 260 usagers des lignes 88 et 91 de Saint-Eustache ont fait l'essai du midibus et un échantillon a participé à un sondage de satisfaction. Les résultats démontrent que :

90 % des passagers se disent très ou assez satisfaits de leur expérience à bord

70 % jugent que leur expérience était supérieure à celle des autobus diesel actuels

Selon la chauffeure de Robert Paquette Autobus et Fils Inc., l'expérience de conduite et la manœuvrabilité offrent un niveau de performance supérieur aux véhicules de même gabarit

Pour Letenda, ces essais routiers s'inscrivent dans son programme de validation des performances des midibus dans des conditions variées. Celui-ci permet de confirmer l'autonomie du véhicule et de constater les améliorations dans la qualité de la conduite et sa manœuvrabilité. Letenda prend les commandes pour livraison en 2026.

Du côté de Robert Paquette Autobus et Fils Inc., le projet était l'occasion de se familiariser avec la technologie et la conduite des véhicules électriques.

Citations

« Exo est heureux de soutenir l'industrie québécoise de la production de véhicules électriques. Participer à ces essais routiers nous permet de donner l'occasion à Letenda de démontrer la performance de son midibus électrique dans un contexte opérationnel et dans des conditions climatiques variées. Cela a également permis à exo de faire des apprentissages précieux dans le cadre de la transformation de notre modèle d'affaires et du programme d'électrification de nos autobus, nommé exobus », souligne Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation chez exo.

« Grâce à ces essais concluants, nous avons démontré les capacités de nos autobus en condition d'opération réelle. Notre véhicule a atteint les performances attendues, offrant ainsi une autonomie de 300 km. Nous travaillons à garnir notre carnet de commande en Amérique du Nord et nous aspirons à devenir un partenaire clé pour les sociétés de transport du Québec dans l'électrification de leurs réseaux », souligne le cofondateur et vice-président Programmes chez Letenda, Jonathan Beaulieu.

« Nous sommes fiers d'avoir eu le privilège de contribuer à ces essais routiers et d'avoir offert l'opportunité à notre chauffeure Marie-Claude de constater le confort, la qualité de conduite et de manœuvrabilité du véhicule Letenda » ajoute Martin Paquette, propriétaire de Robert Paquette Autobus et Fils.

« Cette collaboration entre exo et Letenda, et l'appui de Robert Paquette Autobus et Fils Inc., démontre tout le potentiel de l'électrification des transports. Je suis heureux de voir qu'il y a des acteurs du milieu qui collaborent au développement de solutions prometteuses pour la réduction des GES dans le secteur des transports. Je suis d'autant plus enchanté que ces essais routiers ont eu lieu dans mon comté », a déclaré Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Ces essais routiers marquent une avancée concrète dans notre transition vers des transports collectifs innovants. Je suis d'autant plus fier que cette collaboration entre exo, Letenda et Robert Paquette Autobus et Fils Inc., ait pu se dérouler sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache. Ils témoignent de notre volonté de bâtir un avenir durable pour notre communauté tout en répondant au besoin de mobilité de nos citoyens », déclare Pierre Charron, maire de Saint-Eustache.

À propos

Exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Conçus pour la fiabilité et l'efficacité, nos bus zéro émission compacts offrent une solution agile et économique pour relever les défis actuels du transport collectif. L'autobus Electrip de Letenda innove par sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique. Pour plus d'information sur Letenda, visitez letenda.com, et suivez-nous sur LinkedIn ou Facebook.

Robert Paquette Autobus et Fils Inc.

Fondée en 1968, Robert Paquette Autobus et Fils Inc. est une entreprise de transport scolaire, urbain et adapté située dans les Basses-Laurentides. Depuis maintenant 3 générations, l'entreprise a pour mission d'offrir un transport par autobus de qualité supérieure aux élèves et aux citoyens de sa région tout en en assurant un milieu de travail agréable à tous ses employés.

