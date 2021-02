Exo et IVEO s'unissent pour le développement de projets de mobilité durable et intelligente

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Exo a le plaisir d'annoncer la mise en place d'un partenariat avec IVEO, organisme sans but lucratif (OSBL), dont la vocation est d'accompagner les villes de petite et moyenne taille dans le déploiement de solutions de mobilité durable.

Cette collaboration permettra d'accélérer le développement de projets de mobilité innovants sur le territoire d'exo, d'optimiser l'efficience opérationnelle et de faire rayonner l'expertise d'exo en matière de mobilité intelligente.

« Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, exo adapte son réseau au territoire qu'il dessert. Cela passe nécessairement par des projets de mobilité durable et intelligente. Ce partenariat avec IVEO sera hautement profitable pour les municipalités situées sur le territoire d'exo puisqu'il facilitera la planification de projets innovants, le partage de connaissances et l'intégration des solutions proposées aux villes participantes », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Grâce aux relations étroites tissées avec ses villes partenaires, IVÉO offre une plateforme d'expérimentation unique pour valider des nouvelles solutions de mobilité durable. La participation d'exo à cet écosystème d'innovation ajoutera de l'expertise et améliorera l'arrimage des projets à venir », confirme Benoit Balmana, directeur général d'IVEO.

Facilitant le maillage entre les besoins de ses 30 villes partenaires et les solutions innovantes depuis trois ans, IVÉO contribue également à accélérer la validation et la commercialisation d'innovations technologiques dans le secteur de la mobilité. Plus de détails sur cette organisation sur son site web.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

