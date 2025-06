EXO : DES NAVETTES GRATUITES POUR LA FÊTE NATIONALE

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Fête nationale du Québec, exo renouvelle son engagement auprès des communautés en s'associant à plusieurs événements organisés sur son territoire. Différentes initiatives sont mises à disposition pour les usagers qui souhaiteront prendre part aux activités offertes dans les municipalités suivantes :

Couronne Nord

L'Assomption

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite qui circulera entre le secteur Saint-Gérard et le centre-ville de L'Assomption de 17 h 00 à 23 h 30. L'embarquement se fera au parc du Partage, rue Robindaine, vers un débarquement à l'angle du boulevard de l'Ange-Gardien et de la rue Édouard-Roy.

Terrebonne

Le 23 juin, le service d'autobus sera offert gratuitement sur toutes les lignes locales : 4, 8, 9, 11, 14, 18 et 48.

Saint-Eustache

Les 23 et 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales : 8, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92 et 93.

Mascouche

Le 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales : 2, 3, 20, 21, 403 et 417.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le 24 juin, exo offrira une navette gratuite entre 14 h 00 et minuit. Elle fera des arrêts au Centre communautaire, au Pavillon de la jeunesse et au CPE Les Explorateurs pour terminer son parcours au parc municipal, où se tiendra la Fête nationale.

Sainte-Thérèse

Le 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales : 709, 11, 22, 23, 27, 51, 52, 60, 74 et 88.

Couronne Sud

Saint-Philippe

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite vers le parc Gérard-Laframboise, où se tiendra la grande fête familiale. La navette sera en service de 15 h 00 à 23 h 30 et fera des arrêts à l'école De La Traversée, à l'hôtel de ville et au parc Anatole-Lussier.

Beauharnois

Le 24 juin, exo offrira une navette gratuite entre les stationnements satellites et le lieu du défilé, de 15 h 00 à 22 h 00. Les stationnements satellites sont les suivants :

149, rue François-Branchaud, Maple Grove, QC J6N 1K2

J6N 1K2 600, rue Ellice, Beauharnois, QC J6N 3P7

J6N 3P7 50, rue Bourcier, Beauharnois, QC J6N 0J3

Vous ne voulez pas conduire le soir de la Saint-Jean-Baptiste? Planifiez vos déplacements avec notre outil de calcul d'itinéraire.

Citation

« C'est avec enthousiasme que nous prenons part aux célébrations de la Fête nationale du Québec dans les différentes communautés que nous desservons. Par le biais du transport collectif, nous facilitons l'accès à ces festivités pour tous. Cette démarche témoigne de notre volonté d'appuyer les initiatives locales, de renforcer notre collaboration avec les municipalités et de participer activement à la vitalité sociale et culturelle sur les couronnes de Montréal », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]