EXO CONFIE À TRANSDEV CANADA INC. L'OPÉRATION ET L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Exo annonce l'octroi à Transdev Canada Inc. du contrat d'opération et de l'entretien du matériel roulant ferroviaire pour une durée pouvant aller jusqu'à quatorze ans.

Le contrat couvrira la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2040, incluant une année de mobilisation qui servira à assurer une transition avec le fournisseur actuel et deux options de renouvellement de deux ans chacune. L'entreprise assurera à travers leur mandat notamment la conduite des trains, l'entretien des locomotives, des voitures, ainsi que la maintenance des garages et des centres de maintenance. Le fournisseur actuel assurera l'exploitation du réseau jusqu'au 30 juin 2027.

Un processus appel d'offres mené avec rigueur et transparence

Ce contrat découle de l'appel d'offres lancé en décembre 2024, mené selon un mode d'adjudication à système de pondération à une enveloppe, incluant le dialogue compétitif. Cette approche repose sur des critères tant quantitatifs que qualitatifs et prévoit des échanges encadrés avec les soumissionnaires. Ces discussions permettent d'ajuster certains paramètres pour mieux cibler les besoins et obtenir les offres les plus avantageuses. Au terme de ce processus, la décision de l'octroi du contrat a été entérinée le jeudi 12 mars 2026 auprès du conseil d'administration d'exo.

Afin d'assurer l'équité, la rigueur et la conformité du processus, exo a fait appel à plusieurs firmes externes pour mettre en place un encadrement indépendant rigoureux visant à garantir l'équité des étapes d'approvisionnement et la qualité des analyses menées tout au long de l'appel d'offres.

Un engagement stratégique à long terme pour un service ferroviaire performant

« Ce partenariat représente une étape clé pour exo. L'expertise reconnue de Transdev Canada Inc. nous permettra de poursuivre nos efforts de maintien de la fiabilité, la qualité et l'efficacité de nos services tout en nous assurant des économies à long terme alignées avec notre plan d'optimisation 2026-2028. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs de nos usagers », mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec exo, qui s'inscrit pour Transdev Canada dans une vision de long terme au service de la mobilité dans la région. À travers ce mandat, nous entendons contribuer de façon responsable à l'écosystème de la mobilité collective, en nous appuyant sur notre expertise mais aussi sur le savoir‑faire des équipes qui œuvrent au quotidien sur le terrain », ajoute Arthur Nicolet, Chef de la direction de Transdev Canada.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Transdev Canada

Transdev Canada est présent dans six provinces et un territoire à travers le Canada. Elle offre une vaste gamme de services aux collectivités, incluant le transport urbain, adapté, scolaire, médical et ferroviaire. Il est notamment l'opérateur du futur système de train léger Hazel McCallion dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro Ontario Line en tant que membre du consortium Connect 6ix. Employant près de 6500 personnes à travers le pays, Transdev Canada détient aussi la certification Meilleurs lieux de travail® / Great Place to Work® pour l'année 2024-2025 par l'engagement constant de ses équipes à construire un environnement de travail positif, inclusif et centré sur le bien-être de tous.

SOURCE exo

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