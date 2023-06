EXO CLÔT SON 5E ANNIVERSAIRE AVEC UN ENGAGEMENT CLAIR ENVERS L'ACCESSIBILITÉ

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa séance publique annuelle du conseil d'administration, exo a présenté hier son rapport annuel 2022 à la centaine de participants à l'événement, autant sur place qu'en virtuel. Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration, en a profité pour annoncer l'adoption du Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027, qui exprime la volonté d'exo de rendre les déplacements des personnes ayant des limitations fonctionnelles plus simples et conviviaux.

Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027

Pour offrir un service inclusif à toute la population du territoire d'exo, il est important que le réseau soit adapté aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Par ailleurs, les composantes d'accessibilité bénéficient à toute notre clientèle, comme les familles ayant à se déplacer avec une poussette ou les personnes qui subissent une blessure causant une limitation temporaire. Après un peu plus de 5 ans d'existence, exo est prêt à relever encore plus haut la barre en termes d'accessibilité et à se donner des objectifs ambitieux.

Le Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027, développé en collaboration avec le milieu associatif, comprend 37 actions regroupées en 5 axes de développement. Il vise à favoriser l'accessibilité du réseau d'exo tout au long du parcours du client ; incluant la planification de son déplacement, le déplacement en soi ainsi que le niveau de satisfaction envers son déplacement. Le plan vise aussi à améliorer la formation et la sensibilisation des employés et des transporteurs aux obstacles rencontrés par les personnes ayant des limitations fonctionnelles ainsi qu'une réorganisation du travail pour impliquer encore davantage le milieu associatif dans les projets.

Voici certaines des actions du plan :

Déploiement du nouveau site web accessible d'exo ;

Introduction des nouvelles voitures de train accessibles sur le réseau d'ici 2025 ;

Installation de liens quais-trains à 9 gares de la ligne Saint-Jérôme ;

Poursuite de la mise en service des autobus accessibles prévus dans les nouveaux contrats ;

Procéder à la mise en accessibilité des lignes terminus à terminus ;

Collaboration avec les municipalités pour la mise en accessibilité d'arrêts d'autobus.

Les équipes d'exo sont déjà en action et des résultats tangibles devraient être atteints dès la première année de mise en œuvre du plan. La mise en accessibilité d'arrêts d'autobus à Repentigny et le lancement d'un premier sondage annuel sur l'accessibilité devraient être annoncés dans les mois à venir.

Pour consulter le Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027.

Rapport annuel 2022

Nos équipes ont continué à être engagées à offrir un service de qualité aux usagers malgré les défis posés par le contexte économique changeant et une reprise lente, mais progressive de l'achalandage. En plus de présenter les faits saillants du rapport annuel 2022, les dirigeants d'exo ont répondu aux 25 questions provenant du public, autant dans la salle qu'en direct sur Facebook. La troisième séance d'information d'exo se tiendra pour sa part à l'automne sur la couronne nord.

« Les équipes d'exo ont été en action toute l'année pour réduire les impacts de la pénurie de main-d'œuvre sur notre clientèle. La cellule d'action que nous avons mise en place à l'automne dernier a identifié plusieurs actions pour atténuer l'enjeu du manque de chauffeur d'autobus dans l'industrie. Les premières actions seront implantées dès cette année », déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Voici quelques-unes des principales réalisations d'exo en 2022 :

Intégration complétée des 9 organismes de transport régionaux et reprise de l'achalandage dans le transport adapté (en hausse de 31,5 % sur un an) ;

Mise en place d'une cellule d'action en vue de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre et d'un système d'alerte sur Chrono au bénéfice de notre clientèle ;

Implantation d'un deuxième projet pilote de transport à la demande (TAD), cette fois à Terrebonne ;

Préparation de la refonte de notre réseau d'autobus dans 3 secteurs de la couronne sud (implantation en attente de la mise en service du REM) ;

Publication du plan d'action de développement durable 2025 qui comprend 36 actions regroupées selon 6 axes.

L'année 2022 a également été marquée par l'adoption du Plan d'action de développement durable 2025. Il présente, entre autres, les lignes directrices de l'organisation en matière de lutte contre les changements climatiques, de gestion environnementale, d'implication dans la communauté, de sensibilisation et d'efficience organisationnelle.

« Exo fêtait ses 5 ans en 2022 et nous pouvons être fiers du chemin parcouru en réussissant l'intégration des services de train, d'autobus et de transport adapté de plusieurs organismes de transport collectif. Pour aller encore plus loin, nous nous sommes donné des orientations claires en matière de développement durable afin de participer au développement économique, social et environnemental de la région métropolitaine », affirme Josée Bérubé, présidente du Conseil d'administration d'exo.

Pour consulter le Rapport annuel 2022 d'exo.

Pour consulter le Plan d'action de développement durable 2025.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

