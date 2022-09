exo au cœur de la fête à Carignan et Bois-des-filion

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux de participer aux festivités de la Fête des citoyens de Carignan et à la Fête de la famille de Bois-des-Filion lors de la fin de semaine du 10 septembre en offrant des services de navettes pour transporter les citoyennes et les citoyens.

Fête des citoyens de Carignan

Les 10 et 11 septembre, les Carignanoises et Carignanois pourront emprunter la navette exo pour se rendre au Parc des îles, lieu où se déroulera la Fête des citoyens. La navette débutera son parcours à l'école du Parchemin, s'arrêtera aux parcs Henriette et Desautels (chemin Bellerive) ainsi qu'au Faubourg Carignan, pour terminer son parcours au Parc des îles (île Goyer).

Consultez la carte des circuits ainsi que l'horaire des navettes ici.

Fête de la famille de Bois-des-Filion

Le 11 septembre se tiendra le rendez-vous annuel des familles de Bois-des-Filion, où jeux gonflables, maquillage, pêche, animations et bien plus seront à l'honneur. Afin de faciliter le déplacement des citoyennes et des citoyens vers le parc Riverain, où se tiendront les activités, deux navettes exo circuleront en boucle toutes les 30 minutes. Les navettes emprunteront un trajet Nord-Sud et un trajet Est-Ouest, de 10 h à 16 h.

Pour consulter la carte des circuits exo offerts : carte des circuits.

Citation

« Nos équipes sont heureuses de permettre aux citoyens de profiter pleinement des activités proposées dans leurs communautés grâce à son service de navettes. C'est pourquoi exo renouvèle, encore cette année, son implication dans les activités locales des villes qu'il dessert », a affirmé Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive, Engagement clients, Partenaires et Innovation en mobilité chez exo.

Pour connaître la programmation de ces deux évènements locaux :

