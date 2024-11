EXO ANNONCE LA QUALIFICATION DE TROIS CANDIDATS POUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DE SES TRAINS

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Exo annonce la qualification de trois candidats pour l'appel d'offres à venir concernant l'opération de ses trains et l'entretien de son matériel roulant ferroviaire, en ordre alphabétique : Alstom Transport Canada Inc., Rives Express (une co-entreprise formée de RATP Dev Canada Inc. et Genesee & Wyoming Canada Inc) et Transdev Canada Inc. Ces entreprises seront admissibles à participer à la dernière étape du processus d'approvisionnement, soit l'appel d'offres final.

Le contrat à attribuer comprendra l'exploitation des trains sur les cinq lignes de trains d'exo. Il comprendra également l'entretien du matériel roulant. Cela inclut : l'entretien préventif et ménager du matériel roulant et l'entretien correctif en général du matériel roulant.

Un processus d'approvisionnement en trois étapes

Afin d'assurer la continuité de ces services à l'expiration du contrat actuel, le 30 juin 2027, exo a débuté en décembre 2023 son processus d'approvisionnement qui comprend trois étapes :

Appel d'intérêt: première étape ayant pour objet d'informer les fournisseurs potentiels en vue de l'avis de qualification. Avis de qualification : deuxième étape ayant pour objet de qualifier un maximum de trois candidats qui seront ensuite autorisés à participer à l'appel d'offres. Appel d'offres: troisième et dernière étape ayant pour objet l'adjudication du contrat pour les services visés.

Suivant l'avis de qualification qui a pris fin à l'été 2024, l'appel d'offres est prévu pour l'automne 2024.

Les étapes suivant le processus d'appel d'offres seront l'adjudication du contrat, la période de transition et de mobilisation ainsi que le début des services d'opérations et d'entretien, lesquels sont prévues pour le 1er juillet 2027.

Un processus rigoureux

Ce type de processus d'approvisionnement est de plus en plus utilisé par les organisations publiques. Il permet d'optimiser son devis technique et ses documents d'appel d'offres, afin d'obtenir un meilleur contrat, tant sur le volet financier que qualitatif.

L'ensemble du processus d'approvisionnement, jusqu'à l'adjudication du contrat, est supervisé par la firme Samson & Associés CPA/Consultation Inc.

