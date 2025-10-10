Exo accueille Pierre Fortin à la présidence de son conseil d'administration dès le 9 novembre

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Exo est heureux d'accueillir Pierre Fortin comme président intérimaire de son conseil d'administration à compter du 9 novembre. Il succédera à Josée Bérubé, qui conclut son deuxième mandat à titre de présidente, après avoir occupé ce rôle depuis la création d'exo en 2017. Celle-ci continuera d'agir comme administratrice au sein du conseil d'administration. Désigné par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), M. Fortin mettra à profit sa vaste expertise en matière de gouvernance et de gestion financière dans les secteurs privé, public et parapublic.

Membre du conseil d'administration d'exo depuis maintenant neuf ans, il agit actuellement à titre de président du Comité d'audit, et il siège également comme membre du Comité de surveillance des risques, ainsi qu'au Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines. Son expérience et sa connaissance approfondie de l'organisation lui permettront de poursuivre le travail entrepris au sein du conseil d'administration.

Poursuivre les priorités établies par la CMM

Sous sa présidence, exo entend poursuivre les travaux en lien avec les priorités établies par la CMM. La direction d'exo, tout comme son conseil d'administration, s'assureront de travailler en cohérence avec ces orientations et en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), afin d'identifier toutes les sources possibles d'optimisation, au bénéfice des usagers.

Appuyé par la grande majorité des municipalités des couronnes nord et sud, exo continuera de poursuivre les démarches visant à répondre aux préoccupations des municipalités des couronnes, notamment en renforçant leur influence sur l'organisation de leur transport local.

Exo tient à remercier chaleureusement Mme Josée Bérubé pour son engagement exceptionnel depuis le tout début. Première présidente du conseil d'administration d'exo, elle a joué un rôle central au cours des neuf dernières années dans la mise en place d'une gouvernance solide et la mobilisation des membres du conseil d'administration autour d'enjeux complexes, notamment la révision de la Loi sur le réseau de transport métropolitain, l'électrification des transports collectifs et la rareté de main-d'œuvre.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias exo, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]