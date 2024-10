EXO À LA DEMANDE OFFERT À BOISBRIAND À COMPTER DU 9 NOVEMBRE

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Exo annonce que le projet exo à la demande à Boisbriand sera en service le samedi 9 novembre 2024. Inspiré par les excellents résultats d'un projet similaire implanté en 2020 à Beloeil et McMasterville, et cette année à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park, ce service offrira des trajets plus directs, plus fréquents et plus près des usagers pour une meilleure couverture locale la fin de semaine et les jours fériés, et ce, en respectant le cadre financier actuel.

Le service exo à la demande à Boisbriand remplacera les lignes 51 et 52 la fin de semaine et les jours fériés seulement de 7h20 à 00h00 pour offrir encore plus d'options de déplacements locaux aux usagers.

Trois possibilités sont offertes aux clients pour réserver leurs déplacements :

Via l'application exo transport à la demande (disponible sur l' App Store et Google Play). La clientèle utilisant l'application pourra également suivre en temps réel l'heure d'arrivée de la voiture et recevra une notification à son approche. En appelant au 1 833 allo exo (255-6396) durant les heures d'ouverture du service à la clientèle ; En ligne via la page exoalademande.exo.quebec.

Exo est disponible auprès des citoyens de Boisbriand, en amont et tout au long de la période d'adaptation au service d'exo à la demande, et ce par téléphone ou par courriel. Consultez la page de Service à la clientèle pour plus d'informations : Exo - Service à la clientèle.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau service de transport collectif à Boisbriand qui offrira à nos citoyens plus de flexibilité dans leurs mouvements. Le transport en commun est un enjeu très important et il nous tient à cœur d'offrir des alternatives efficaces à notre population. Je suis certaine qu'exo à la demande viendra améliorer et faciliter les déplacements à Boisbriand. »

- Christine Beaudette, mairesse de la ville de Boisbriand

« Le déploiement d'exo à la demande à Boisbriand est le prolongement d'une feuille de route qui s'inscrit bien dans nos ambitions d'optimiser notre offre de service pour répondre aux besoins spécifiques en déplacements des secteurs que nous desservons tout en respectant le cadre financier actuel. Nous sommes convaincus que cette formule de transport à la demande, avec des itinéraires plus courts et plus fréquents, permettra des déplacements plus efficaces pour les citoyens de Boisbriand! »

- Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive -- Mobilité, clients et partenaires, exo

Exo à la demande à Boisbriand en bref

Secteurs visés par le projet :

Le service du transport à la demande permettra d'utiliser les arrêts des circuits 51 et 52, en plus de nouveaux arrêts virtuels ajoutés dans certains quartiers résidentiels sur le territoire de Boisbriand .

. Le service continuera de desservir le Faubourg Boisbriand, la Gare Sainte-Thérèse, le Collège Lionel-Groulx et la Place Rosemère.

Détails des changements :

Conversion des lignes 51 et 52 en service à la demande seulement la fin de semaine et les jours fériés de 7h20 à 00h00.

Nombre de véhicules :

2 midibus (24 personnes maximum).

Comment réserver un déplacement :

Sur l'application mobile exo à la demande ;

Par téléphone au centre de relations clients d'exo (1 833 allo exo) ; Du lundi au vendredi de 6 h à 20 h 30 Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 17 h

En ligne : exoalademande.exo.quebec.exoalademande.exo.quebec

Quand réserver un déplacement :

De 30 minutes à 7 jours avant son déplacement.

Titres de transport acceptés à bord :

Un titre de transport valide en zone C.

Le paiement comptant (monnaie exacte) sera également accepté à bord.

Heures de service :

Samedi, dimanche et jours fériés : 7 h 20 à 00 h 00

