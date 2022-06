exo à la demande à Terrebonne - EXO LANCE UN PREMIER PROJET PILOTE DE TRANSPORT À LA DEMANDE SUR LA COURONNE NORD

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'annoncer le lancement d'un premier projet pilote exo à la demande sur la couronne nord. En effet, exo à la demande se déploiera sur le territoire de la ville de Terrebonne dès le 19 juillet 2022. Ce service s'ajoute à celui du réseau de transport collectif régulier par autobus afin d'offrir encore plus d'options de déplacements locaux aux usagers.

Fonctionnement du service à la demande

Exo à la demande à Terrebonne sera un service dynamique de proximité qui viendra bonifier l'offre de services existante en offrant des trajets plus directs, plus fréquents et plus près du point d'origine des usagers. À tout moment, du lundi au vendredi de 5 h à 21 h, les clients pourront réserver un déplacement à partir de l'intersection la plus proche d'eux, située à un maximum de 5 minutes de marche. Quinze minutes plus tard, en moyenne, un véhicule les récupérera pour les mener à leur destination.

La réservation s'effectue dans l'application Via, mais peut également être faite en appelant le Centre de relations clients d'exo (1 833 allo exo). Les clients pourront y sélectionner leurs points de départ et d'arrivée à l'intérieur de la zone de desserte, qui inclut le Vieux-Terrebonne, le quartier industriel, plusieurs zones commerciales ainsi que le terminus Terrebonne.

Deuxième projet pilote de transport à la demande

À la suite des excellents résultats d'exo à la demande à Beloeil et McMasterville, exo désire maintenant expérimenter un service de transport à la demande dynamique sur le territoire de Terrebonne. Alors que le premier projet pilote transformait les lignes d'autobus locales à horaires fixes en service à la demande, le présent projet offre pour sa part un service par voiture, complémentaire au service par autobus à horaire fixe actuel qui demeure inchangé.

Les données ainsi que les commentaires des usagers recueillis au cours de ces projets pilotes permettront à exo d'approfondir sa connaissance du service à la demande. Selon les résultats, exo à la demande pourrait être étendu à d'autres zones dans le futur.

Citations

« Le projet pilote exo à la demande offrira aux citoyens une alternative durable à l'auto-solo pour se déplacer à l'intérieur de la Ville de Terrebonne. Notre ville est aux prises avec des enjeux majeurs de congestion et cette solution de transport collectif d'exo permettra de retirer de la pression sur nos routes tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre », souligne Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

« Exo à la demande permettra à nos clients de se déplacer facilement, et surtout rapidement, du point A au point B à Terrebonne. Le transport à la demande est un complément au cocktail de transport déjà offert dans la Ville de Terrebonne, dans le but d'offrir encore plus d'options de déplacement aux usagers. Nous sommes confiants que les citoyens de Terrebonne adopteront ce service qui répond aux nouvelles habitudes des usagers qui se déplacent dorénavant plus localement », affirme Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

