Exo : 4 jours gratuits et horaires modifiés pour le temps des Fêtes

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cette année encore, les services de train, d'autobus et de transport adapté d'exo seront gratuits les 24, 25 et 31 décembre 2020, ainsi que le 1er janvier 2021. Des horaires spéciaux seront aussi en vigueur du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

La gratuité des services exo est offerte par l'Autorité régionale de transport métropolitain, responsable de la planification, du financement et de la tarification des services de transport collectif dans la région métropolitaine.

Horaires modifiés pour le temps des Fêtes

25 et 26 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2022

AUTOBUS

Veuillez noter que toutes les lignes d'autobus seront en service selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés. La clientèle est invitée à consulter le site web d'exo pour connaître les heures de passage.

TRAINS

Les lignes de trains exo1 Vaudreuil-Hudson et exo2 Saint-Jérôme seront en service selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés. Les clients des lignes de trains exo3 Mont-Saint-Hilaire, exo4 Candiac et exo5 Mascouche, ainsi que ceux de la navette ferroviaire Deux-Montagnes / Bois-Franc, sont invités à emprunter les lignes d'autobus locales.

TRANSPORT ADAPTÉ

Le service de transport adapté sera exploité aux heures habituelles des fins de semaine. Seuls les déplacements réguliers pour raisons médicales seront assurés.

Pour plus d'informations et les options de transport durant ces journées, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

Nouvel horaire réduit le 24 décembre et du 28 au 31 décembre 2020 pour le réseau d'autobus

Cette année, exo mettra en place un service réduit d'autobus pour ces journées. Ce service représentera de 65 à 75 % de l'offre normale, selon le secteur, afin de mieux refléter l'achalandage de cette période.

Depuis plusieurs années, les données du réseau exo indiquent en effet que l'achalandage est plus faible lors de ces journées, bien que celles-ci ne soient pas fériées. Le service réduit a été optimisé pour répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs qui empruntent les services. Il se caractérisera par une fréquence de passages moins élevée avec maintien de l'amplitude quotidienne de service et du rabattement vers les trains de banlieue. En effet, nous avons conservé des départs matinaux et de fin de soirée afin de faciliter les déplacements des travailleuses et des travailleurs aux horaires atypiques.

L'horaire réduit s'appliquera seulement au réseau d'autobus d'exo. Les trains circuleront selon l'horaire régulier. Le transport adapté fonctionnera selon l'horaire de fin de semaine et seuls les déplacements réguliers pour raisons médicales seront assurés.

Exo recommande à tous les usagers voulant se déplacer par autobus durant ces journées de planifier leur trajet. Les horaires réduits seront publiés sur notre site web le 23 novembre. Le lien vers les horaires réduits se trouvera sous l'horaire régulier de chaque ligne d'autobus.

Tableau résumant l'horaire des Fêtes 2020-2021 d'exo

Secteurs 24 décembre 25, 26 et 27

décembre 28 au 31

décembre 1er et 2 janvier AUTOBUS Sorel-Varennes Réduit Férié Réduit Férié Vallée du Richelieu Réduit Férié Réduit Férié Sainte-Julie Réduit Férié Réduit Férié Presqu'Île Réduit Férié Réduit Férié Haut-St-Laurent Réduit Férié Réduit Férié Sud-Ouest Réduit Férié Réduit Férié Roussillon Réduit Férié Réduit Férié Le Richelain Réduit Férié Réduit Férié Chambly-Richelieu-Carignan Réduit Férié Réduit Férié Terrebonne-Mascouche Réduit Férié Réduit Férié L'Assomption Réduit Férié Réduit Férié Laurentides Réduit Férié Réduit Férié TRANSPORT ADAPTÉ* TA Laurentides Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine TA Terrebonne-Mascouche Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine TA L'Assomption Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine TA Couronne-Sud Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine Fin de semaine TRAINS exo 1 Vaudreuil-Hudson Régulier Férié Régulier Férié exo 2 Saint-Jérôme Régulier Férié Régulier Férié exo 3 Mont Saint-Hilaire Régulier Aucun service Régulier Aucun service exo 4 Candiac Régulier Aucun service Régulier Aucun service exo 5 Mascouche Régulier Aucun service Régulier Aucun service Navette ferroviaire Deux-

Montagnes / Bois-Franc Régulier Aucun service Régulier Aucun service

* Pour le transport adapté, seuls les déplacements réguliers pour raisons médicales seront assurés du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Pour plus d'informations et les options de transport durant la période des Fêtes, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

