Il est plus facile de marcher la tête haute quand on a de beaux cheveux en santé. Pointes fourchues, cheveux rêches, frisottis indomptables : les journées où l'on n'arrive pas à se coiffer peuvent avoir une influence décisive sur notre état d'esprit. Aussi, il est grand temps de mettre à contribution de nouvelles formules fortifiantes et des ingrédients haute efficacité afin de limiter les dégâts grâce à un nouveau rituel de soins et de coiffage au service de la santé capillaire.

La gamme Dove Hair Therapy accueille deux nouveaux produits coiffants doux pour les cheveux, qui les dorlotent pendant que vous les coiffez, et un nouveau shampooing revitalisant qui donne du corps à votre chevelure†. Résultat : un programme beauté conçu de façon experte pour fortifier, lisser et réparer visiblement votre chevelure - tout ça, sans cruauté envers les animaux et dans des emballages faits de plastique recyclé. Voici les plus récents ajouts à la gamme :

Brume Soft-Styling 7-in-1 Miracle Mist , un incroyable spray coiffant tout-en-un qui s'applique pendant le séchage à chaud ou à l'air et qui, composé d'un sérum à base de vitamine C et d'acides aminés, constitue le traitement sans rinçage idéal pour démêler, dompter les frisottis, fortifier, lisser et ajouter de la brillance sans alourdir ;

, un incroyable spray coiffant tout-en-un qui s'applique pendant le séchage à chaud ou à l'air et qui, composé d'un sérum à base de vitamine C et d'acides aminés, constitue le traitement sans rinçage idéal pour démêler, dompter les frisottis, fortifier, lisser et ajouter de la brillance sans alourdir ; Sérum Soft-Styling Brilliant Gloss & Repair avec céramides, un sérum pour cheveux abîmés qui scelle l'hydratation et qui aide à réduire les frisottis, pour des cheveux faciles à coiffer, doux au toucher et éclatants de santé ;

avec céramides, un sérum pour cheveux abîmés qui scelle l'hydratation et qui aide à réduire les frisottis, pour des cheveux faciles à coiffer, doux au toucher et éclatants de santé ; Shampooing et revitalisant Strength & Fullness Boost, une solution ciblée pour les cheveux fins et clairsemés qui requièrent des soins particuliers. Ce shampooing et revitalisant avec rétinol aide à fortifier les cheveux de la racine à la pointe et leur redonne instantanément du corps pour une chevelure d'apparence deux fois plus volumineuse†. En prime, la gamme est sans cruauté envers les animaux, sans sulfates et sans parabènes.

Dove Hair Therapy s'est associée à la célèbre artiste et drag queen canadienne Priyanka et à la coiffeuse styliste professionnelle Kirsten Klontz pour lancer les trois nouveaux produits de sa gamme révolutionnaire. Forte d'une vaste expérience en tant que coiffeuse styliste de célébrités, Kirsten a vu son travail présenté dans des pages de magazines et sur la passerelle de Semaines de la mode aux quatre coins du globe. Elle fera équipe avec Dove Hair Therapy pour mettre de l'avant des produits qui font vraiment du bien à vos cheveux en les hydratant en profondeur jusqu'aux cellules*. Bien connue pour ses légendaires tenues de drag queen, ses succès pop tels que « Come Through » et son apparition à Ru Paul's Drag Race, dont elle est la première Canadienne à avoir remporté la victoire, Priyanka est très consciente de l'impact que les soins capillaires peuvent avoir dans la vie de tous les jours. En s'associant à Dove Hair Therapy, elle souhaite aider les Canadiennes à être bien dans leur peau grâce à des soins capillaires qui donnent un coup de pouce à leurs cheveux… et à leur confiance.

« Je suis ravie de collaborer avec une marque emblématique comme Dove pour promouvoir les nouveaux produits de la gamme Dove Hair Therapy. Dove est une marque qui a toujours défendu les valeurs d'inclusion, avant même que ce soit bien vu. Sans oublier que ses nouveaux produits de coiffage à base d'ingrédients pour soins de la peau haut de gamme sont à faire RÊVER. Je suis fière d'être une Dove girl ! »

Pour en savoir plus sur les nouveaux produits de la gamme Dove Hair Therapy, retrouvez Priyanka et Kirsten le 29 mars 2022, à 18 h, lors du Rescue Panel, un groupe de discussion interactif sur Clubhouse visant à secourir vos cheveux… et votre confiance ! La discussion sera animée par Jaleesa Jaikaran, créatrice et modératrice de The Beauty Room, le plus grand forum beauté international sur Clubhouse. Visitez The Beauty Room sur Clubhouse le 29 mars 2022, à 18 h, pour vous joindre à la conversation.

Les nouveaux produits de la gamme Dove Hair Therapy sont en vente dès maintenant dans les grandes surfaces et les pharmacies.

* Nourrit le cheveu jusqu'au cortex pilaire.

† Comparaison entre des cheveux lavés et revitalisés et des cheveux plats.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove ; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage pleinement, depuis le début, à proposer des soins supérieurs à chacune d'elles tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Et surtout, elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 60 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi l'entreprise s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques ; Dépeindre les femmes comme elles sont dans la vraie vie, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées ; Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence corporelle grâce au projet Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation de ce genre sur la planète.

SOURCE Dove Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements, les représentants des médias peuvent s'adresser à : Louise Hugot, Edelman, [email protected]; Danielle Bozinoff, Edelman, [email protected]