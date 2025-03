Exercice illégal de la profession et usurpation du titre - LE BARREAU DU QUÉBEC MET LA POPULATION EN GARDE CONTRE L'EX-AVOCAT JIMMY TROEUNG

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec souhaite mettre en garde la population contre les agissements de M. Jimmy Troeung, un ex-avocat récemment radié du Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec pour une période de dix ans à compter du 14 janvier 2025. À la suite d'une radiation, un avocat perd le droit de pratiquer la profession, de poser des actes ou d'utiliser le titre d'avocat.

M. Troeung est actuellement poursuivi par le Barreau du Québec pour exercice illégal de la profession d'avocat. L'Ordre lui reproche d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'il était autorisé à exercer les fonctions d'avocat ou à en faire les actes en ayant accepté à titre d'avocat un mandat de représentation, et d'avoir usurpé les fonctions d'avocat en ayant procuré ou promis ou convenu de procurer à une tierce personne des services professionnels, en contravention aux articles, 132, 133 a) et c) de la Loi sur le Barreau.

Les citoyennes et citoyens qui ont pu être victimes d'une fausse représentation de la part de M. Troeung sont invités à porter plainte auprès du Barreau du Québec ou auprès des autorités policières, s'il y a lieu. L'Ordre rappelle qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'on soupçonne un cas d'exercice illégal de la profession d'avocat, à en faire le signalement à l'aide du formulaire prévu à cet effet sur son site Web.

Avant de faire affaire avec une personne se présentant comme avocate, le Barreau invite le public à consulter l'outil en ligne Trouver un avocat, qui permet de vérifier si une personne est bien inscrite comme avocat ou avocate au Tableau de l'Ordre.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

