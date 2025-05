Exercice financier 2024-2025 d'Investissement Québec - Sur un fond de relations commerciales en pleine mutation, le Québec continue de rayonner sur l'échiquier mondial

Investissement Québec redouble d'efforts pour accompagner les entreprises exportatrices pour diversifier leurs marchés à l'international : plus de 40 % des ventes fermes des entreprises soutenues ont été réalisées hors États-Unis

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui le bilan de ses activités pour l'exercice 2024-2025, en matière d'accompagnement à l'exportation et d'attraction d'investissements directs étrangers en sol québécois : plus de 4,3 G$ de ventes fermes ont été enregistrées par les entreprises sur des marchés étrangers et quelques 82 projets d'investissements étrangers d'une valeur de près de 6,5 G$ se sont concrétisés.

Le savoir-faire québécois suscite l'intérêt des acheteurs internationaux hors États-Unis

Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les experts en accompagnement à l'exportation d'Investissement Québec International ont appuyé les entreprises québécoises dans leurs démarches d'internationalisation et de commercialisation sur la scène mondiale. Avec un focus hors États-Unis, les équipes ont déployé 4 405 accompagnements d'entreprises (4055 en 23-24) souhaitant étendre leurs marchés hors Québec.

Le soutien apporté aux exportateurs québécois cette année leur a permis de générer 4,34 milliards de dollars de ventes sur les marchés étrangers durant l'exercice terminé le 31 mars 2025.

Autres faits saillants :

33 % de ventes fermes des entreprises exportatrices accompagnées ont été réalisées en Europe , en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 8 % ailleurs au Canada . Pour y arriver, les équipes ont déployé 2746 accompagnements des entreprises sur ces marchés, soit 63 % de toutes les activités d'accompagnements réalisées dans l'année.

, en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 8 % ailleurs au . 59 % des résultats de ventes fermes ont été réalisés sur le territoire des États-Unis.

Pour faire la promotion des exportateurs québécois à l'étranger et les mettre en relation avec des clients et des partenaires d'affaires, Investissement Québec International et les équipes économiques dans le réseau du Québec à l'étranger, ont organisé 10 242 (9 335 en 23-24) rencontres d'affaires entre des entrepreneurs québécois et des acheteurs ou partenaires d'affaires étrangers au cours de l'exercice.

Les investisseurs étrangers toujours au rendez-vous

Par ailleurs, pour l'exercice 24-25, les activités de prospection d'investissements directs étrangers et d'accompagnement de filiales de sociétés étrangères ont permis de concrétiser 82 projets, et de générer un total de 6,45 milliards de dollars d'investissements sur le territoire québécois.

Plusieurs projets ont vu le jour dans des secteurs stratégiques et dans les zones d'innovation désignées. Quelques 1,6 milliard de dollars ont été investis dans le secteur de la chimie et des matériaux avancés, 1,1 milliard de dollars dans les technologies propres, et 1 milliard de dollars dans le secteur aérospatial.

Autres faits saillants :

Près de 800 filiales de sociétés étrangères ont été accompagnées dans leurs démarches pour s'ancrer davantage au Québec.

Près de 40 % des projets d'investissements étrangers ont été réalisés en régions.

2533 sociétés étrangères ciblées ou recommandées pour leur intérêt potentiel à l'égard de l'offre du Québec ont été rencontrées.

Citations :

« Plus que jamais, on doit diversifier nos marchés et attirer des investissements dans nos secteurs stratégiques pour renforcer l'économie et la compétitivité du Québec. L'équipe d'Investissement Québec partage avec nous cette vision, et ses résultats annuels nous démontrent que notre stratégie fonctionne. Nos entreprises sont de véritables ambassadrices de l'expertise et du talent québécois à l'international, et on va continuer de les accompagner dans leur conquête de nouveaux marchés », soutient Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Après l'année record que la société d'État a connue l'an dernier, et dans le contexte de guerre commerciale qui a marqué la fin de notre exercice financier, nos résultats sont remarquables et je tiens à souligner les efforts significatifs de nos équipes pour faire valoir le savoir-faire du Québec à l'international », affirme Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Nous nous sommes efforcés toute l'année d'être stratégiques et pertinents dans nos démarches pour répondre aux besoins des entreprises que nous accompagnons sur les différents marchés hors Québec. Or, avec l'élection l'automne dernier aux États-Unis, l'importance de diversifier nos marchés d'exportation s'est imposée, et nous avons redoublé d'efforts. Du côté de l'attraction d'investissements directs étrangers aussi, nous nous sommes adaptés pour favoriser des projets stratégiques pour le développement du Québec, et notre action a porté fruit », ajoute Mme Ngo.

« Ces résultats pour faire rayonner le Québec hors de nos frontières ne seraient possibles sans la collaboration de nos partenaires gouvernementaux, les différentes organisations dédiées à l'attraction des investissements directs étrangers et le réseau des organismes régionaux et de promotion des exportations (ORPEX). À cela s'ajoute la dynamique essentielle avec les agences régionales de prospection des investissements étrangers et avec celles du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du réseau des représentations du Québec à l'étranger, et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes », soutient Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« Malgré les vents contraires, nous avons su maintenir cette cohésion et collectivement, multiplier les démarches pour faire rayonner le Québec auprès des investisseurs étrangers, et les expertises québécoises sur la scène internationale. Je ne peux qu'être fier de notre capacité à nous ajuster et à naviguer dans des contextes économiques fluctuants, compétitifs, et soumis aux aléas des politiques publiques de nos partenaires commerciaux », conclut M. Bolduc.

