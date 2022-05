Exercice financier 2021-2022 d'Investissement Québec - Le Québec à l'international : une année record

Les résultats des démarches d'Investissement Québec International en matière d'attraction d'investissements étrangers et d'accompagnement à l'exportation ont doublé depuis 3 ans

Plus de 4,6 G$ de nouveaux investissements directs étrangers

Plus de 3 200 accompagnements à l'exportation d'entreprises québécoises, pour près de 2 G$ de ventes sur les marchés hors Québec

MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui les résultats exceptionnels des efforts déployés par ses équipes dédiées à l'accompagnement des entreprises québécoises dans leurs démarches d'exportation et à l'attraction d'investissements directs étrangers en sol québécois, pour l'exercice 2021-2022.

« La performance d'Investissement Québec pour faire rayonner le Québec à l'international a été remarquable. Elle est le reflet de la volonté, mais surtout de la capacité de la Société d'atteindre les objectifs ambitieux que le gouvernement du Québec lui a confiés, qui visent à propulser la croissance des entreprises québécoises, ici et à l'extérieur de nos frontières », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Nous avons été en mesure d'adapter nos pratiques à la situation sanitaire mondiale, en travaillant de manière plus efficace et stratégique pour appuyer nos entreprises dans la diversification de leurs marchés hors Québec, avec le soutien étroit des équipes dans le réseau du Québec au Canada et à l'international. Nous avons renforcé nos équipes et élargi notre action afin de développer davantage les activités d'attraction d'investissements étrangers dans des marchés sous-exploités ou de nouveaux marchés à fort potentiel. Nous avons visé juste : les investissements directs étrangers au Québec explosent et les résultats de nos activités d'accompagnement à l'exportation atteignent des records », ajoute M. LeBlanc.

Le Québec : une destination prisée pour les investisseurs étrangers

Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les activités de prospection d'investissements directs étrangers et d'accompagnement de filiales de sociétés étrangères ont permis de concrétiser 121 projets, et de générer un total de 4 643,2 millions de dollars d'investissements sur le territoire québécois, comparativement à 2 328,6 M$ pour l'exercice 2018-2019.

Ce sont les filiales de sociétés étrangères présentes dans toutes les régions du Québec qui ont généré la majorité des investissements étrangers. Elles ont réinvesti à hauteur de 3 955,8 millions de dollars dans des projets d'expansion dans différents secteurs stratégiques de notre économie. Des 77 projets de réinvestissement de filiales de sociétés étrangères qui se sont concrétisés en 2021-2022, dans 32 % des cas, le Québec était en concurrence avec d'autres filiales du même groupe, situées à l'extérieur du Québec. De même, 28 % des 44 projets de nouvelles implantations en sol québécois par des sociétés qui n'y étaient pas encore établies étaient en concurrence directe avec d'autres villes au Canada, d'autres États ou pays.

Le secteur des technologies de l'information a représenté 42 % des investissements, soit près de 2 milliards de dollars. Les secteurs du transport terrestre et aérospatial (625,5 millions $), des sciences de la vie (651 millions $), ainsi que ceux des différentes industries manufacturières (748,7 millions $), ont collectivement bénéficié de la moitié des résultats d'investissements étrangers au Québec. Enfin, le secteur de l'agroalimentaire n'est pas en reste avec 5 % des investissements, soit plus de 250 millions de dollars.

Autres faits saillants :

Les entreprises étrangères ayant annoncé des investissements au cours du dernier exercice proviennent de 22 pays, dont 53 % des Amériques.

Les sociétés des États-Unis et de la France ont généré respectivement 30 % et 25 % du nombre de projets d'investissement et en valeur, 41 % et 16 % de ces derniers.

ont généré respectivement 30 % et 25 % du nombre de projets d'investissement et en valeur, 41 % et 16 % de ces derniers. 726 filiales de sociétés étrangères ont été accompagnées dans leurs démarches pour s'ancrer davantage au Québec;

964 sociétés étrangères ciblées ou recommandées pour leur intérêt potentiel à l'égard de l'offre du Québec ont été rencontrées.

Les produits et services du Québec : des attraits recherchés par les acheteurs internationaux

Pour la même période, les experts d'Investissement Québec International à l'exportation ont appuyé les entreprises québécoises dans leurs démarches d'internationalisation et de commercialisation sur la scène mondiale. Les troupes d'Investissement Québec International ont déployé 3 202 accompagnements d'entreprises souhaitant étendre leurs marchés hors Québec, avec l'appui des délégations du Québec à l'étranger.

Le soutien apporté aux exportateurs québécois cette année leur a permis de générer 1,95 milliard de dollars de ventes sur les marchés étrangers durant l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à pour 1,01 milliard de dollars pour l'exercice 2018-2019. Les entreprises accompagnées ont enregistré 73 % de ces recettes, alors que 27 % de celles-ci ont été recueillies par les entreprises ayant reçu un soutien financier à l'exportation.

Autres faits saillants :

57 % des résultats de ventes fermes ont été réalisés sur le territoire des États-Unis, 34 % en Europe , en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 9 % dans les autres provinces canadiennes.

, en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 9 % dans les autres provinces canadiennes. Pour faire la promotion des exportateurs québécois à l'étranger et les mettre en relation avec des clients et des partenaires d'affaires, Investissement Québec International, avec les équipes économiques dans le réseau du Québec à l'étranger, a organisé des activités de maillage en présentiel, en hybride et en virtuel. Ainsi, 963 participants se sont joints aux 81 activités de maillage. De plus, 4573 rencontres d'affaires ont été organisées entre des entrepreneurs québécois et des acheteurs ou partenaires d'affaires étrangers.

« Les résultats exceptionnels d'Investissement Québec International démontrent que la réforme que nous avons faite porte fruit. Derrière ces résultats, il y a une équipe dynamique que je tiens à remercier pour son travail qui accélère notre développement économique et qui fait rayonner nos entreprises partout dans le monde », affirme Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Notre équipe a fait un travail remarquable pour faire rayonner le Québec à l'international. Mais de tels résultats ne seraient pas possibles sans la contribution de nos partenaires gouvernementaux, ceux de l'écosystème de l'attraction des investissements directs étrangers et le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). Nous bénéficions d'une précieuse collaboration avec les agences régionales de prospection des investissements étrangers soit Montréal International, Québec International et la Société de Développement Économique de Drummondville, et avec celles du ministère de l'Économie et de l'Innovation, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du réseau des représentations du Québec à l'étranger, et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Cette cohésion est cruciale pour assurer le succès de nos efforts pour valoriser les avantages d'investir au Québec et mettre en lumière les expertises de nos entrepreneurs sur la scène mondiale », soutient Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Renseignements: Information : Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 438 622-4087