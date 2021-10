VALCOURT, QC, le 4 oct. 2021 /CNW/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a annoncé aujourd'hui que, pendant la période durant laquelle les opérations sur ses titres étaient permises suivant l'annonce des résultats de son deuxième trimestre, José Boisjoli, président et chef de la direction, a exercé des options d'achat d'actions pour acquérir des actions à droit de vote subalterne de BRP et a vendu 1 041 525 actions par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières.

M. Boisjoli prévoit affecter le produit tiré de la vente des actions principalement à la diversification de ses placements.

Les actions vendues représentent environ le tiers de la valeur de la participation totale de M. Boisjoli dans BRP.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média : Magali Valence, Relations avec les médias, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tél. : 450 532-6462, [email protected]

Liens connexes

https://www.brp.com/