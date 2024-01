OTTAWA, ON, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Les Canadiens se disent effarés par les excès de vitesse observés dans leurs quartiers, bien que bon nombre d'entre eux admettent eux-mêmes enfreindre les limites de vitesse à l'occasion, selon un sondage publié aujourd'hui par l'Association canadienne des automobilistes (CAA).

En effet, près de 9 Canadiens sur 10 (88 %) disent être profondément préoccupés par les excès de vitesse dans les quartiers résidentiels, tandis que 1 Canadien sur 5 (22 %) admet conduire au moins occasionnellement au-dessus de la vitesse permise dans ces quartiers. Parallèlement, le nombre de collisions causées par des excès de vitesse est en hausse, représentant le quart des collisions mortelles d'après les plus récentes données comptabilisées par le gouvernement fédéral.

« La population a raison d'être inquiète », affirme Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Les collisions causées par la vitesse sont évitables. C'est pourquoi la CAA profite de la nouvelle année pour demander à la population canadienne de ralentir sur les routes et d'ainsi veiller à la sécurité de tous. »

La Fondation de recherches sur les blessures de la route indique que rouler 10 km/h au-dessus de la limite permise suffit à augmenter le risque de collisions de 60 %, alors que ça ne fait gagner que 4 minutes à l'automobiliste.

« Gardez en tête que les limites de vitesse affichées présupposent des conditions météo idéales. Pour la sécurité de tous, il est important de respecter la limite de vitesse indiquée ou même de ralentir sa vitesse, surtout lorsque l'hiver bat son plein », rappelle Ian Jack.

La CAA a demandé aux automobilistes canadiens de lister leurs pires comportements de conduite dangereuse. Le top 5 va comme suit : enfreindre la limite de vitesse sur l'autoroute (45 %); interagir avec les technologies intégrées au véhicule (32 %); faire un excès de vitesse dans un quartier résidentiel (22 %); dépasser largement la vitesse permise (19 %); et conduire malgré la somnolence (18 %).

Cette nouvelle enquête de la CAA repose sur un sondage qui a été mené du 20 au 30 octobre 2023 auprès de 2 503 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2 %.

À propos de la CAA

