Excellence organisationnelle : partenariat entre le Réseau des CCTT et le Mouvement québécois de la qualité

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des CCTT - Synchronex est heureux d'annoncer qu'une entente officielle vient d'être signée entre l'organisme d'innovation regroupant ses 59 CCTT membres et le Mouvement québécois de la qualité (MQQ). La collaboration entre ces deux institutions visera, entre autres, l'amélioration de la performance pour l'atteinte de l'excellence organisationnelle.

Ce partenariat permettra le maillage des activités complémentaires du MQQ et des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT), dans le but d'améliorer le développement économique et la compétitivité des entreprises et organisations québécoises.

« Cette entente de partenariat, c'est la reconnaissance réciproque de l'excellence de nos organisations. Les CCTT sont des acteurs clés de l'innovation au Québec et sont fiers de pouvoir mettre leurs expertises au cœur d'un processus de qualité reconnu et fiable. Ensemble, nous sommes en mesure d'atteindre les plus hauts standards de performance, et ce, au bénéfice des entreprises d'ici! » - Marie Gagné, PDG du Réseau des CCTT - Synchronex

La gestion de l'innovation, les meilleures pratiques d'affaires, l'amélioration continue, la transformation numérique et bien d'autres thématiques connexes seront abordés par les parties prenantes dans les prochains mois. C'est en identifiant et en exploitant les synergies entre le MQQ et les CCTT que les futures actions pourront avoir un impact maximal dans le développement de l'écosystème québécois.

De plus, l'entente prévoit un maillage entre deux programmes propulsés par l'offensive de transformation numérique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En effet, GO TR4NSF0, piloté par le MQQ, se positionne en amont de la transformation numérique des organisations en facilitant la mise sur pied du plan stratégique et numérique. Il s'agit d'un premier pas menant directement au programme Mon succès numérique, qui accompagne les organisations dans l'implantation de solutions numériques tout en maximisant leur efficacité et leur capacité d'innovation grâce à l'expertise des CCTT.

À propos du Réseau des CCTT - Synchronex

Le Réseau des CCTT - Synchronex est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

SOURCE Le Réseau des CCTT – Synchronex

Renseignements: Pour information et entrevues : Samuel Gervais - Conseiller aux relations médias, [email protected], 819-699-3080 (téléphone ou texto)