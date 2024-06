EAST LONGMEADOW, Massachusetts, le 21 juin 2024 /CNW/ -- Excel Dryer , le leader mondial des solutions d'hygiène des mains sans contact, est ravi de s'associer à Architecture + Design Master Continuing Education, une ressource industrielle de premier plan pour les professionnels de l'architecture et de la conception, pour offrir un nouveau crédit d'éducation permanente (CEP) exclusif : Introduction à la norme WELL Building et à son incidence sur trois catégories de produits d'architecture Architecture + Design Master Continuing Education est la division de l'éducation d'Endeavor Media. Elle offre des crédits d'éducation permanente alimentés par des marques comme Architectural Products, Buildings, American School & University et bien d'autres.

« Guidé par la version 2 de la norme WELL Building de l'International WELL Building Institute, ce cours adapte les idées et les méthodologies avant-gardistes que nous avons appliquées à l'expansion et à la rénovation récentes de notre propre siège social mondial, ce qui s'est traduit par les espaces de bureau les plus beaux et dynamiques possibles », a déclaré William Gagnon, chef de l'exploitation, Excel Dryer.

Il n'y a aucuns frais pour le CEP, qui offre 1,25 crédit LU/HSW de l'American Institute of Architects (AIA). Pour terminer le CEP, visitez le centre de formation continue d'Architectural Products : go.exceldryer.com/Intro-to-WELL-CE .

Les participants exploreront les principes de la conception et des spécifications modernes et durables en mettant l'accent sur les progrès de l'industrie et de la fabrication dans les catégories des séchoirs à main, de l'éclairage et du mobilier.

À la fin du cours, ils seront en mesure de :

Décrire comment la norme WELL Building a aidé les concepteurs et les propriétaires à comprendre comment les environnements intérieurs peuvent favoriser la santé et le bien-être des occupants. Discuter des principes fondateurs, du cadre, des concepts et du système de prix de la version 2 de la norme WELL Building. Expliquer comment la catégorie des produits de sèche-mains peut aider un projet à gagner des points WELL. Comparer l'objectif de l'éclairage circadien à celui de l'éclairage accordable. Discuter des façons dont le mobilier peut promouvoir la santé humaine et l'activité au travail.

À propos d'Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer est une entreprise familiale qui a révolutionné l'industrie avec l'invention du sèche-mains XLERATOR®, qui établit une nouvelle norme sur le plan de la performance, de la fiabilité et de la satisfaction de la clientèle. Depuis plus de 50 ans, Excel fabrique des solutions américaines de séchage à la main qui sont fiables, rentables, sécuritaires et durables. Soutenus par le meilleur service à la clientèle, les produits Excel Dryer sont accessibles par l'entremise d'un réseau établi de représentants et de distributeurs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur Excel Dryer, visitez exceldryer.com .

