La dernière analyse du cycle de vie (ACV) révèle que les sèche-mains à haut rendement d'Excel Dryer réduisent considérablement l'impact environnemental par rapport aux essuie-mains.

EAST LONGMEADOW, Massachusetts, 2 mai 2025 /CNW/ - Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les données. Excel Dryer, Inc., le pionnier des sèche-mains sans contact et à haut rendement, propose des produits plus écologiques que les essuie-mains. C'est ce qu'indiquent des essais réalisés par des tiers qui ont examiné l'empreinte carbone des sèche-mains, de la fabrication au transport, en passant par l'utilisation et l'élimination.

La nouvelle analyse du cycle de vie d’Excel Dryer montre que ses sèche-mains sont le choix le plus durable. (PRNewsfoto/Excel Dryer) Les sèche-mains XLERATOR® réduisent l’empreinte carbone de 94 % par rapport aux essuie-mains. (PRNewsfoto/Excel Dryer)

Dans le cadre de l'analyse du cycle de vie (ACV) des sèche-mains Excel, le consultant indépendant TrueNorth Collective a établi qu'ils permettent une réduction de 94 % de l'empreinte carbone par rapport aux essuie-mains en papier 100 % recyclé.

« Nous sommes fiers de notre solide bilan en matière de développement durable chez Excel Dryer, surtout que de nombreux pays se sont fixé un objectif de carboneutralité d'ici cinq ans, a déclaré Josh Griffing, directeur du marketing et des ventes internationales chez Excel Dryer. « C'est formidable de savoir que nous pouvons aider les architectes et les propriétaires d'entreprise à réduire au minimum leur impact environnemental. »

Les économies d'énergie entraînent également des économies d'argent. Le calculateur de coûts interactif d'Excel montre des réductions de coûts ainsi que des avantages en termes de changements climatiques.

L'analyse du cycle de vie de TrueNorth a comparé les impacts environnementaux des sèche-mains aux essuie-mains en examinant toutes les étapes du cycle de vie de ces produits, « du berceau à la tombe ». Cela comprend tous les intrants et extrants de matériaux, d'énergie, d'eau et de polluants.

Ces catégories sont notamment :

Réchauffement planétaire

Acidification

Formation de smog

Appauvrissement de la couche d'ozone

Épuisement des ressources fossiles

Consommation d'eau

Présence de substances cancérogènes

Écotoxicité

Eutrophisation

« Cette analyse confirme ce que nous, chez Excel Dryer, savons depuis longtemps, a déclaré M. Griffing. « Le réapprovisionnement constant des toilettes en essuie-mains entraîne des coûts plus élevés, un entretien plus important, des déchets e,t potentiellement, un réchauffement plus important de la planète. Nous avons la chance de pouvoir offrir une solution. »

De nombreuses entreprises s'efforcent d'atteindre des objectifs de carboneutralité et doivent choisir des matériaux de construction compatibles avec les objectifs de développement durable. Les sèche-mains contribuent à ces efforts en soutenant des certifications de construction écologique comme LEED et WELL.

À propos d'Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer est une entreprise familiale qui a révolutionné l'industrie avec l'invention du sèche-mains XLERATOR®, qui établit une nouvelle norme sur le plan de la performance, de la fiabilité et de la satisfaction de la clientèle. Depuis plus de 50 ans, Excel fabrique des solutions américaines de séchage à la main qui sont fiables, rentables, sécuritaires et durables. Soutenus par le meilleur service à la clientèle, les produits Excel Dryer sont accessibles par l'entremise d'un réseau établi de représentants et de distributeurs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur Excel Dryer, rendez-vous sur exceldryer.com.

