EAST LONGMEADOW, Massachusetts, 22 novembre 2024 /CNW/ -- La pandémie a changé le monde à jamais. Bien que le port du masque et la distanciation sociale soient maintenant facultatifs, une habitude essentielle demeure : se laver les mains adéquatement, ce qui comprend un séchage complet. Les gens se lavent les mains à un niveau sans précédent, ce qui place l'expérience des toilettes sous un œil plus intense que jamais.

« Se laver les mains a toujours été important, comme le montre le mantra des CDC, "Se laver les mains sauve des vies" », a déclaré William Gagnon, chef d'exploitation, Excel Dryer. « La pandémie a rappelé au monde l'importance d'une bonne hygiène des mains. L'accent est également mis sur les toilettes et sur la façon dont l'expérience d'une personne dans ces toilettes peut avoir une incidence directe sur la réputation d'une entreprise et ses résultats financiers ».

C'est pourquoi Excel Dryer, Inc., un leader de la technologie de séchage des mains sans contact, a combiné ses forces à MetrixLab, une société d'études de marché de renommée mondiale, pour mener un sondage mondial complet et unique en son genre intitulé « Post Pandemic Perceptions of Commercial Restrooms » (Perceptions post-pandémiques des toilettes commerciales). L'objectif était de découvrir ce que les architectes, les professionnels de la conception, les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires d'installations et les consommateurs pensent des toilettes commerciales dans le monde post-pandémique. Le sondage a mobilisé plus de 4 000 participants aux États-Unis, en Europe et en Asie, dans le but de saisir les changements de perception et de préférences concernant les toilettes commerciales.

Peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, les résultats étaient clairs :

La principale préoccupation - pour tous les groupes démographiques et les emplacements - est la propreté et l'hygiène. Tout le monde est d'accord : une toilette sale donne une mauvaise image de l'établissement. En fait, 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne retourneraient pas, ou peut-être pas, dans un restaurant dont les toilettes sont sales. Les essuie-mains sur le plancher ou les poubelles qui débordent sont les principaux facteurs qui contribuent à la saleté des toilettes.

Les consommateurs conviennent qu'une toilette sale reflète une mauvaise gestion, tandis que les architectes, les restaurateurs et les gestionnaires d'installations du monde entier trouvent que la propreté d'une toilette commerciale reflète la mesure dans laquelle une entreprise accorde de l'importance à ses clients et à ses employés.

« La gamme complète de sèche-mains à haut rendement et sans contact d'Excel Dryer répond au problème que ce sondage met en lumière : lorsque les gens voient des essuie-mains sur le sol des toilettes, ils ont l'impression que c'est sale et ils "se sentent" sales. Nos sèche-mains sont non seulement plus hygiéniques, mais ils aident également les installations à économiser du temps, de l'argent et à protéger l'environnement », a déclaré M. Gagnon. « Si vous utilisez encore des essuie-mains, ce sondage montre qu'il est temps de changer les choses ».

Pour consulter les résultats complets du sondage mondial, visitez le site go.exceldryer.com/surveys. Regardez la vidéo ici : go.exceldryer.com/surveys-video.

