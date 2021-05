Examens terminaux en musique à distance - Début des séances d'écoute par le jury

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier d'annoncer que les séances d'écoute des récitals de ses 50 étudiantes et étudiants inscrits aux examens terminaux en musique commenceront dès aujourd'hui. Pour l'occasion, un jury a été composé de professeurs du Conservatoire, mais également de professionnels du milieu provenant du Canada et des États-Unis.

Alors que les examens terminaux se font habituellement en présence à Montréal devant public et jury, la situation sanitaire a obligé le Conservatoire à revoir ses façons de faire. « Nous avons réussi à préserver l'essence même de l'examen terminal en offrant aux étudiantes et étudiants un contexte similaire à ce qui se faisait par le passé. Nous avons donc enregistré les récitals sans jury dans chacune des villes des établissements concernés. », explique Jean-François Latour, directeur des études au CMADQ.

D'une durée de deux semaines, les séances d'écoute font donc suite aux enregistrements des prestations des étudiantes et étudiants des établissements de Gatineau, Montréal, Québec et Val-d'Or. À partir d'aujourd'hui, les membres du jury pour chacune des spécialités se rassembleront quotidiennement via une plateforme de vidéoconférence pour l'écoute et l'évaluation des prestations. « Nous souhaitions reproduire le plus fidèlement possible le dynamisme et l'interaction entre les membres du jury dans un contexte d'évaluation en ligne », ajoute Monsieur Latour.

L'examen terminal qui conclut un cycle universitaire est un moment charnière dans le cheminement des étudiantes et étudiants en musique. La réussite de celui-ci signifie non seulement qu'un jury composé de musiciens professionnels reconnait l'atteinte du niveau d'excellence propre au Conservatoire, mais également un tremplin vers la maîtrise de son art.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Camille Leduc-Mathieu, Conseillère en communications, [email protected]