Examens de conduite et aide à la création d'un compte - Une équipe mobile de la SAAQ sera bientôt à Forestville

BAIE-COMEAU, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Forestville et des environs de la visite prochaine d'une équipe mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. Lors de ce rendez-vous, il sera possible d'être accompagné pour la création de son compte du Service d'authentification gouvernementale afin d'accéder aux services SAAQclic.

L'équipe mobile sera sur place selon l'horaire suivant :

Date : Le 26 novembre 2025, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30



Lieu : Hôtel de ville

1, 2e Avenue

Forestville (Québec) G0T 1E0

Les examens de conduite théorique et pratique sont offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Noter qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

Création de votre compte lors du rendez-vous

Puisque la vérification de l'identité se fait en présence d'un membre du personnel, il suffira de montrer deux pièces d'identité, dont une avec photo. De plus, vous devez avoir déjà été inscrit ou inscrite au régime d'assurance maladie du Québec et avoir en main le numéro de votre carte. Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes :

carte d'assurance maladie;

permis de conduire du Québec;

le nom et le prénom doit absolument être le même sur les deux cartes d'identité;

passeport canadien (même s'il est expiré) ou étranger;

carte de résidence permanente;

carte de citoyenneté avec photo;

carte des Forces armées canadiennes;

certificat de naissance du Québec, d'une autre province canadienne ou d'un territoire canadien;

certificat de statut d'Indien;

dans le cas des réfugiés, toute lettre ou tout document officiel délivré par Immigration Canada et prouvant le statut de réfugié.

Il vous faudra également avoir en main :

une adresse courriel et votre mot de passe;

un permis de conduire valide;

un téléphone cellulaire connecté à internet recevant des courriels;

vos coordonnées bancaires, qui se trouvent sur l'un de vos chèques ou dans votre compte de services bancaires en ligne.

