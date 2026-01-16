Examens de conduite et aide à la création d'un compte - Une équipe mobile de la SAAQ sera bientôt à Blanc-Sablon

SAGUENAY, QC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Blanc-Sablon et des environs de la visite prochaine d'une équipe mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur, d'échanger un permis de conduire et de passer les examens.

L'équipe mobile sera sur place selon l'horaire suivant, si la demande le justifie :

Dates : Le mardi 17 mars 2026, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Le mercredi 18 mars 2026, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Le jeudi 19 mars 2026, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30



Lieu : Centre administratif Ste-Theresa

1581, boulevard Docteur-Camille-Marcoux

Blanc-Sablon (Québec) G0G 1C0

Les examens de conduite théorique et pratique sont offerts sur rendez-vous seulement. Composez sans frais le 1 800 463-6858 « Pour prendre rendez-vous pour la photo sur le permis de conduire, pour l'immatriculation, pour modifier un rendez-vous et pour un examen de conduite ». Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne en vous connectant à votre compte SAAQclic via notre site Web.

Vous devez aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance si vous souhaitez annuler votre rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

Aide à la création de votre compte SAAQclic

Lors de la visite de l'équipe mobile, une personne pourra vous accompagner pour la création de votre compte au Service d'authentification gouvernementale. Ce compte vous permettra d'accéder aux services SAAQclic. La vérification de l'identité se fait en présence d'un membre du personnel. Vous devez montrer deux pièces d'identité, dont une avec photo, avoir déjà été inscrit ou inscrite au régime d'assurance maladie du Québec et avoir en main le numéro de votre carte. Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes :

carte d'assurance maladie;

permis de conduire du Québec;

passeport canadien (même s'il est expiré) ou étranger;

carte de résidence permanente;

carte de citoyenneté avec photo;

carte des Forces armées canadiennes;

certificat de naissance du Québec, d'une autre province canadienne ou d'un territoire canadien;

certificat de statut d'Indien;

toute lettre ou tout document officiel délivré par Immigration Canada et prouvant le statut de réfugié.

Il vous faudra également avoir en main :

votre adresse courriel et votre mot de passe;

vos coordonnées bancaires (elles se trouvent sur vos chèques et dans votre compte de services bancaires en ligne).

Le service d'aide à la création d'un compte est offert avec ou sans rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne à saaq.gouv.qc.ca/rendez-vous.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]