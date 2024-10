IQALUIT, NU, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Toute personne mérite d'avoir accès à des aliments sains et abordables, peu importe l'endroit où elle vit. L'augmentation des coûts est une réalité pour les citoyens du Canada, et c'est particulièrement vrai dans les communautés nordiques isolées, où la nourriture et les produits de première nécessité sont souvent transportés sur de longues distances. Nutrition Nord Canada (NNC) est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à la sécurité alimentaire dans le Nord, et le gouvernement cherche continuellement à améliorer le programme de contribution pour les personnes qui en bénéficient.

Aujourd'hui, lors de la cinquième réunion annuelle du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord tenue à Iqaluit, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé des mesures visant à revoir le programme NNC.

Un représentant ministériel spécial sera nommé au début de 2025 pour lancer un examen externe du programme NNC. Relevant directement du ministre des Affaires du Nord, le représentant spécial ministériel sera indépendant de la fonction publique fédérale et aura pour mandat de rencontrer les organisations et les parties prenantes autochtones nationales et régionales, ainsi que les organismes fédéraux concernés, afin d'évaluer l'efficacité du programme NNC et de formuler des recommandations sur la manière de l'améliorer. Un rapport final sera rédigé en 2026.

En décembre 2024, un symposium de recherche aura lieu pour réunir les bénéficiaires de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire, qui comprend des partenaires autochtones et des universitaires, afin de discuter des résultats provisoires de plusieurs projets portant sur la sécurité alimentaire dans les communautés isolées du Nord. Lors du symposium, des discussions approfondies permettront d'examiner les recommandations et les améliorations à apporter à NNC au niveau du programme. Les études de recherche devraient être menées à bien en 2025.

Le programme NNC travaille toujours avec ses partenaires et écouter les habitants du Nord afin d'améliorer continuellement le programme et de le rendre plus efficace pour les personnes qui en bénéficient. Les deux mesures annoncées aujourd'hui feront en sorte que le programme NNC aidera à relever les défis et à améliorer de manière plus efficace la sécurité alimentaire dans le Nord.

« Tout le monde dans le pays devrait avoir accès à des aliments sains et abordables. Depuis sa création, le programme Nutrition Nord Canada a permis de réduire le coût de la nourriture pour les habitants des communautés isolées du Nord. Les mesures annoncées aujourd'hui permettront d'apporter des améliorations importantes au programme et de soutenir la sécurité alimentaire dans le Nord. »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

Depuis le lancement de NNC en 2011, le gouvernement du Canada a élargi le programme pour répondre aux besoins cernés par les résidents du Nord. Bien qu'il ait commencé comme une contribution, le programme a maintenant été élargi pour inclure la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés et la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire.

Nutrition Nord Canada dessert actuellement 125 communautés éloignées dans les trois territoires et les régions nordiques de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba , de l' Ontario , du Québec et de Terre-Neuve-et- Labrador .

dessert actuellement 125 communautés éloignées dans les trois territoires et les régions nordiques de l' , de la , du , de l' , du Québec et de Terre-Neuve-et- . NNC est régi par le Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada, qui permet aux habitants du Nord de s'exprimer directement sur le programme. Les membres du Conseil fournissent des conseils au ministre des Affaires du Nord afin d'aider à guider la gestion, l'orientation et les activités du programme et de veiller à ce que les résidents du Nord en retirent tous les avantages.

s'exprimer directement sur le programme. Les membres du Conseil fournissent des conseils au ministre des Affaires du Nord afin d'aider à guider la gestion, l'orientation et les activités du programme et de veiller à ce que les résidents du Nord en retirent tous les avantages. En plus de l'examen externe à venir du programme NNC, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada procède actuellement à une évaluation du programme NNC pour respecter les exigences fédérales selon lesquelles les programmes doivent être évalués tous les cinq ans. L'évaluation est menée en collaboration et avec la participation de partenaires et de communautés autochtones et d'autres organisations du gouvernement fédéral, et elle prévoit des activités de mobilisation des communautés. Un rapport d'évaluation final est prévu pour l'été 2025 et sera rendu public dès qu'il sera disponible.

procède actuellement à une évaluation du programme NNC pour respecter les exigences fédérales selon lesquelles les programmes doivent être évalués tous les cinq ans. L'évaluation est menée en collaboration et avec la participation de partenaires et de communautés autochtones et d'autres organisations du gouvernement fédéral, et elle prévoit des activités de mobilisation des communautés. Un rapport d'évaluation final est prévu pour l'été sera rendu public dès qu'il sera disponible. Pour continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation et à favoriser l'autodétermination, il est essentiel d'appuyer les dirigeants autochtones et d'élaborer conjointement des solutions pour garantir la sécurité alimentaire des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans les communautés du Nord.

