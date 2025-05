GATINEAU, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Après qu'un problème touchant l'adresse de retour d'une enveloppe de bulletin spécial a été soulevé dans la circonscription de Terrebonne à la 45e élection générale, un examen a permis de confirmer qu'une erreur a été commise sur l'étiquette destinée à l'enveloppe de bulletin de vote spécial à retourner au bureau local d'Élections Canada. L'erreur figure dans les trois derniers caractères du code postal de l'adresse de ce bureau. À ce jour, un seul cas de ce type a été porté à notre attention, soit celui d'une électrice à qui on a renvoyé l'enveloppe contenant son bulletin de vote marqué à cause d'une erreur d'adresse. Une analyse plus détaillée a été fournie aux candidats et aux partis politiques plus tôt aujourd'hui.

Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a annoncé qu'il élargira la portée de l'examen du processus de vote par bulletin spécial d'Élections Canada. Cet examen a été prévu après qu'un incident distinct est survenu dans la circonscription de Coquitlam-Port Coquitlam.

Lors des dernières élections générales, le vote par bulletin spécial a permis de répondre à la demande accrue de services de vote de manière à tenir compte des besoins diversifiés des électeurs. L'examen approfondi du processus permettra à Élections Canada d'évaluer la formation offerte aux employés et les mesures de contrôle en place pour le traitement des bulletins de vote spéciaux, afin d'apporter des améliorations avant la prochaine élection générale.

« L'évolution de la demande à l'égard des bulletins de vote spéciaux nous conduit à faire évoluer notre infrastructure et nos mesures de contrôle en conséquence. Une des qualités de notre système électoral est de s'adapter au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des Canadiens. Cet examen est l'occasion de préciser les améliorations à apporter pour continuer de bien servir les Canadiens. »

‒ Stéphane Perrault, directeur général des élections

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

