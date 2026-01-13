Examen de l'AMP sur les contrats CASA/SAAQclic

QUÉBEC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) prend acte des ordonnances et des recommandations de l'Autorité des marchés publics (AMP) à la suite de son examen de l'attribution et de l'exécution des contrats liés au projet CASA/SAAQclic. Cet examen contribuera à une meilleure gestion et au suivi des projets et des investissements majeurs de la SAAQ, y compris des projets en technologies de l'information.

Consciente des lacunes observées, la SAAQ n'a pas attendu pour mettre en place des mesures inspirées des meilleures pratiques. Parmi celles-ci, soulignons :

l'instauration de nouveaux seuils pour l'approbation, par le conseil d'administration de la SAAQ, de projets d'investissements, dont des projets technologiques, ainsi que pour l'approbation des dépassements de coûts, le cas échéant;

l'adoption et la mise en œuvre à l'automne 2025 d'un plan d'action portant sur le processus de gestion contractuelle.

La SAAQ est d'avis que l'ensemble des mesures mises en place et celles à venir contribueront à une gestion rigoureuse de ses activités, notamment sur le plan contractuel.

Citation :

« Ces mesures témoignent de notre volonté de gérer nos projets avec intégrité et efficacité, tout en respectant les attentes des instances de contrôle et celles des citoyens. La SAAQ s'engage à répondre aux recommandations et aux ordonnances de l'AMP et soumettra un plan d'actions dans les délais demandés. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ Pour information : Relationnistes auprès des médias Tél. : 418 528-4894 Sans frais : 1 866 238-4541

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec