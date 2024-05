Évolution de la situation linguistique au Québec - L'OQLF publie un nouveau rapport quinquennal qui inclut pour la première fois des données sur plusieurs régions

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française publie le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec, qui s'intéresse principalement à l'utilisation du français dans la sphère publique et présente des données à la fois pour l'ensemble du Québec et, pour la première fois, pour plusieurs régions. Il décrit l'usage de la langue française chez les différents groupes linguistiques (francophones, anglophones et allophones) et rend compte de leurs comportements linguistiques.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec et doit en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. Le rapport présenté se base principalement sur les études et les autres documents produits par l'Office au cours des cinq années précédentes, soit plus d'une douzaine de recherches portant, notamment, sur l'usage du français au travail, dans le commerce et dans l'espace public, ainsi que dans les domaines de l'éducation et de la culture.

Le nouveau rapport contient un grand nombre de données et présente, entre autres, 18 grands constats permettant de se familiariser avec les principaux phénomènes qui caractérisent le paysage linguistique du Québec. Ces constats montrent que l'utilisation du français au Québec se fait dans un contexte où d'autres langues, au premier chef l'anglais, sont de plus en plus utilisées et que la situation linguistique dans la région de Montréal, en particulier, est préoccupante.

« Les données publiées par l'Office démontrent que la situation du français au Québec ne s'améliorera pas sans une forte mobilisation de tous les acteurs de notre société, y compris les organisations. Notre gouvernement est constamment en action pour renverser le déclin du français. Nous avons agi lors de notre précédent mandat en adoptant la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, la plus importante réforme de la Charte de la langue française depuis 1977. Récemment, nous avons dévoilé notre plan d'action pour l'avenir de la langue française, ambitieux, transversal, et doté d'une enveloppe de 603 millions de dollars. C'est en prenant des mesures costaudes que nous pourrons assurer l'avenir de notre langue commune. Nous devons tout faire pour que les générations futures puissent elles aussi vivre et prospérer en français au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants

Les données du rapport sont regroupées selon six grandes thématiques : le contexte démolinguistique; la langue d'enseignement; l'utilisation des langues par la population dans l'espace public; les langues dans le domaine du travail; les langues dans le domaine du commerce; la langue des produits culturels.

La publication du Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec fait partie de la programmation de recherche 2019-2024 de l'Office. Les travaux de planification de la prochaine programmation quinquennale de recherche, soit celle de 2024-2029, seront notamment basés sur les grands constats énoncés dans ce rapport.

Le Comité de suivi de la situation linguistique, composé notamment de spécialistes en démographie et en sociolinguistique venant du milieu universitaire, a contribué à l'élaboration de la programmation de recherche quinquennale et a soutenu l'Office dans ses travaux afin d'établir les assises nécessaires pour garantir la qualité des résultats présentés dans le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec .

. En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/

: https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/ Données liées aux 18 grands constats du Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2024/synthese-evolution-situation-linguistique.pdf

