VARENNES, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), la filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans le stockage d'énergie par batterie, est heureuse d'annoncer sa participation à une installation de production d'énergie renouvelable à Summerland, en Colombie-Britannique. En intégrant les systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) EVLO 1000, le projet permet à EVLO de franchir un nouveau jalon, soit de s'implanter pour la première fois dans l'Ouest canadien.

EVLO s'associe à Wildstone Construction Group (Wildstone), un groupe d'entrepreneurs généraux faisant partie des sociétés canadiennes les mieux gérées selon Deloitte, et à Skyfire Energy, le principal installateur de panneaux solaires de l'Ouest canadien, pour fournir au district de Summerland sa première installation solaire à grande échelle. Celle-ci utilise la technologie des SSEB pour maintenir la production d'électricité pendant les heures où la demande d'énergie est la plus élevée.

L'installation comprend un parc solaire de 0,4 MW ainsi que quatre systèmes de stockage EVLO 1000, d'une capacité de stockage de 4 MWh. Les systèmes EVLO 1000 seront fournis avec le logiciel de commande exclusif mis au point par EVLO. L'installation de stockage permettra d'écrêter les pointes de consommation, ce qui éliminera les pics de demande à court terme et diminuera les charges de pointe, réduisant ainsi le coût global de la consommation d'énergie.

Les partenaires ont également veillé à ce que l'installation solaire soit écoresponsable. En effet, les supports des panneaux solaires seront géoballastés, c'est-à-dire qu'aucun ancrage au sol ou massif de béton ne sera nécessaire pendant la construction, ce qui contribuera à minimiser l'empreinte carbone du parc solaire. De plus, 80 % des personnes travaillant à la construction habitent à proximité, dans la vallée de l'Okanagan.

La technologie intégrée aux SSEB et l'expertise d'EVLO reposent sur plusieurs décennies de recherche-développement sur les matériaux de batteries par Hydro-Québec, qui détient des centaines de brevets dans ce domaine. De plus, grâce à l'expérience de celle-ci en matière d'exploitation, de commande et de simulation des réseaux électrique, EVLO dispose d'une expérience unique pour élaborer une offre de produits et services adaptée aux besoins spécifiques des services publics d'électricité et des producteurs d'énergie indépendants. Fondée en 2020, EVLO est déjà présente dans plusieurs installations en exploitation et en développement en Amérique du Nord ainsi qu'en France.

« C'est un honneur pour nous de soutenir cette initiative d'énergie verte qui découle de la vision du district de Summerland. Pour sa première installation solaire et de stockage dans l'Ouest canadien, EVLO est fière de travailler aux côtés de son partenaire Wildstone pour fournir des solutions de stockage d'énergie de pointe et de mettre à contribution son expertise dans un projet unique en son genre pour la région », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « Alors que nous célébrons notre deuxième anniversaire, ce projet témoigne de la croissance rapide de notre portefeuille de projets. Voilà un début d'année qui augure de belles perspectives, tant sur les marchés d'Amérique du Nord qu'outre-mer. »

« Wildstone est ravi de concrétiser ce projet solaire et de stockage à Summerland et de faire son entrée dans le secteur des services publics d'énergie renouvelable grâce à nos précieux partenaires, EVLO et Skyfire Energy », a déclaré Mark Melissen, président de Wildstone. « Sans leur expertise et leurs solutions performantes, rien de tout cela n'aurait été possible. »

« Summerland est l'une des cinq municipalités de la Colombie-Britannique à posséder son propre service public d'électricité, ce qui nous confère la capacité de produire une partie de notre propre électricité et de l'emmagasiner pour une utilisation ultérieure pendant les heures de pointe », a déclaré Doug Holmes, maire du district de Summerland. « La capacité de stockage est un élément essentiel pour nous aider à gérer les coûts et à fournir à la population un réseau plus stable et plus résilient. »

À propos de Stockage d'énergie EVLO inc.

Établie au Québec, Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO est un intégrateur clés en main qui offre des systèmes personnalisés de stockage d'énergie par batterie et des logiciels de commande ainsi que des services d'installation, de mise en service, de surveillance et de maintenance. La gamme de produits de stockage d'énergie EVLO comprend des équipements conteneurisés de grande capacité. Pour en savoir plus : https://www.evloenergie.com/fr/.

À propos de Wildstone Construction Group

Fondé en 1995 à Penticton (C.-B.), Wildstone Construction Group est un entrepreneur général autonome et efficient qui dessert les marchés de l'Ouest et du Nord du Canada. Pour plus d'information : http://www.wildstone.com.

SOURCE EVLO

Renseignements: Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec, [email protected], 514 268-1394; Anne Vincent, Directrice, Communications et marketing, EVLO, [email protected], 450 400-2415