VARENNES, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec et fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) entièrement intégrés, est heureuse d'annoncer la conclusion d'un contrat de fourniture d'équipement avec la société SolarBank (CSE: SUNN) (OTC: SUUNF) (FSE: GY2) (SolarBank), promoteur indépendant de projets d'énergie renouvelable axés sur des parcs solaires décentralisés et communautaires. L'entente vise l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) EVLOFLEX pour desservir trois projets de SolarBank en Ontario.

Les projets ont été approuvés dans le cadre du processus accéléré d'acquisition à long terme de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) / Independent Electricity System Operator (IESO) de l'Ontario. EVLO fournira un système EVLOFLEX d'une capacité de 5 MW et 20 MWh pour chacun des trois sites.

« Nous sommes heureux d'entreprendre nos premiers projets de stockage d'énergie avec EVLO, un leader du secteur du stockage d'énergie par batterie au Canada, souligne Richard Lu, PDG de SolarBank. La sécurité et la longévité étaient nos deux priorités absolues et nous sommes confiants qu'EVLOFLEX répondra à ces deux critères. »

« C'est un chapitre stimulant de l'histoire de la SIERE / IESO, alors qu'elle effectue son plus important appel d'offres de stockage d'énergie à ce jour, ajoute Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. Le stockage d'énergie est essentiel pour toute démarche ciblant l'augmentation de la fiabilité et de la résilience, ainsi que la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de soutenir la fiabilité du réseau de l'Ontario en fournissant des systèmes EVLOFLEX à SolarBank. »

SolarBank réalise les projets pour Solar Flow-Through Funds, deux communautés des Premières Nations et un promoteur tiers établi en Ontario (les investisseurs). Les nouveaux SSEB augmenteront la fiabilité du réseau en vendant leur production sur les marchés de la capacité de l'Ontario, permettant l'injection stratégique d'énergie dans le réseau électrique pendant les heures de pointe. De cette manière, la réponse à la demande d'énergie sera gérée de façon sécuritaire, durable et rentable. La participation au marché de la capacité de la SIERE / IESO crée également de nouvelles possibilités de revenus. Les SSEB destinés aux trois sites devraient être mis en service d'ici l'été 2025.

À propos de Stockage d'énergie EVLO inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable de l'Amérique du Nord. Les systèmes à grande échelle, le logiciel de contrôle et les services professionnels de mise en service, de surveillance et de gestion des systèmes d'EVLO offrent une sécurité, une fiabilité et un rendement supérieurs. Les solutions de calibre mondial d'EVLO s'appuient sur plusieurs décennies de recherche-développement, et ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés de l'industrie, motivés à collaborer avec leurs clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus : https://evloenergy.com/fr .

SOURCE EVLO

Renseignements: Relations avec les médias : Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec, (514) 289-3423, [email protected]